Noi reguli pentru inteligența artificială în UE. Utilizatorii vor trebui să fie informați când interacționează cu AI

Comisia Europeană a publicat luni orientările care explică modul în care furnizorii și operatorii de sisteme de inteligență artificială trebuie să respecte noile obligații de transparență prevăzute în Regulamentul privind AI. Noile reguli vor începe să se aplice din 2 august 2026, potrivit unui comunicat al Executivului comunitar.

Potrivit comunicatului de presă al Comisiei Europene, obligațiile de transparență au scopul de a ajuta oamenii să recunoască atunci când interacționează cu un sistem de inteligență artificială sau când un conținut a fost generat ori modificat cu ajutorul AI, pentru a reduce riscul de înșelăciune și manipulare.

Orientările stabilesc ce furnizori și operatori trebuie să respecte aceste obligații și explică regulile privind marcarea și etichetarea conținutului creat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Ce obligații au furnizorii și operatorii de AI

Conform Regulamentului privind AI, furnizorii vor trebui să conceapă sisteme care să informeze utilizatorii atunci când interacționează direct cu inteligența artificială. De asemenea, vor fi obligați să introducă marcaje care pot fi citite automat, pentru ca materialele generate sau manipulate cu AI să poată fi identificate.

Operatorii vor trebui, la rândul lor, să informeze utilizatorii atunci când sunt expuși la deepfake-uri, la conținut despre subiecte de interes public generat de AI fără verificare umană sau control editorial, precum și atunci când sunt utilizate sisteme de recunoaștere a emoțiilor sau de clasificare biometrică.

Chatboții și deepfake-urile, printre exemplele incluse în ghid

Documentul publicat de Comisia Europeană explică principalele concepte prevăzute de regulament și oferă exemple practice și excepții.

Printre sistemele vizate se numără chatboții, conținutul sintetic – inclusiv textele generate parțial sau integral cu AI –, deepfake-urile și conținutul privind subiecte de interes public creat de inteligența artificială.

În schimb, operațiuni precum corectarea ortografică sau gramaticală sunt considerate exemple de editare standard și nu intră sub incidența acestor obligații.

Comisia Europeană precizează că respectarea obligațiilor de transparență poate fi demonstrată și prin aderarea la un cod voluntar de bune practici, care oferă securitate juridică și o modalitate simplă de a demonstra conformitatea cu Regulamentul privind AI.

Acest cod a fost elaborat de experți independenți, cu contribuția a sute de părți interesate, iar Comisia și Comitetul pentru AI au confirmat că reprezintă un instrument adecvat pentru furnizorii și implementatorii de sisteme de inteligență artificială.

Când intră în vigoare noile reguli

Pentru a sprijini organizațiile în aplicarea noilor cerințe, Comisia Europeană pune la dispoziție orientări, Codul de bune practici și un Serviciu de asistență pentru Regulamentul privind AI, care va oferi informații și clarificări actualizate.

Majoritatea prevederilor Regulamentului privind AI, inclusiv competențele de control ale Comisiei Europene și ale autorităților naționale de supraveghere a pieței, vor intra în vigoare la 2 august 2026.

În cazul sistemelor de inteligență artificială deja introduse pe piață înainte de această dată, obligațiile privind marcarea și detectarea conținutului generat de AI vor deveni aplicabile începând cu 2 decembrie 2026.

Editor : Ana Petrescu