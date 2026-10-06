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Noi reguli pentru pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană. Ce se schimbă

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Turist în aeroport
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: GettyImage
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Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor avea dreptul la încă un bagaj de cabină gratuit. Pe lângă un rucsac sau o geantă de mici dimensiuni, călătorii vor putea lua gratuit la bord un bagaj de până la 7 kilograme, începând din octombrie anul viitor. În timp ce pasagerii așteaptă cu nerăbdare schimbarea, experții avertizează că noile reguli ar putea aduce zboruri mai scumpe.

Două bagaje gratuite pot avea pasagerii din UE cu ei în cabină, potrivit noilor reguli.

Bianca Timșa, jurnalist Digi24: De anul viitor, pasagerii pot lua două bagaje în cabină, cum ar fi o geantă sau un rucsac cu dimensiunile de 40 cm înălțime, 30 cm lățime și 15 cm adâncime, dar și un troller care să aibă maxim 7 kg, iar dimensiunile totale trebuie să fie 100 cm.

Pasager: Mi se pare grozav, pentru că nu e tot una să ai două bagaje plus bagajul la cală, mai ales cum vedem noi de departe și ajută chestia asta. Ne lasă cu carry-on și cu un rucsac, dar depinde de companie.

Pasageră: Mi se pare că e ok. Problema e că lumea nu respectă și încalcă. Deci, noi avem, de exemplu, 8kg, ei pun mult mai mult.

Pasager: E o idee bună, doar că am întâlnit situații în care bagajele de mână nu încăpeau, trebuia să punem bagaje sub scaun, uneori ne înghesuim din cauza lor și atunci, cumva, win-win.

Se va schimba și modul în care companiile aeriene afișează și vând biletele. Vor vedea încă de la început prețul care include și bagajul de mână.

Silvia Teodorescu, purtător de cuvânt TAROM: Sunt două schimbări principale. 1 referitor la bagajele incluse în prețul biletului. La a doua schimbare ar fi felul în care se recuperează despăgubirile de către pasageri. Practic, s-a creat un formular standard de completat. Practic, UE încearcă să micșoreze etapele administrative și procedurale astfel încât pasagerii să poată să primească banii, recompensarea financiară înapoi mai rapid, dar nu s-au schimbat sumele.

Sorin Manda, director aeroportului internațional Craiova: Discuția este că dacă ai în... ce faci în situația în care pe un segment pe care vrei să zbori nu ai nevoie un bagaj de mână, de exemplu, și atunci ar trebui să fie o diferență pentru pasageri. Cu siguranță, dacă ea va rămâne ca în fiecare bagaj să fie inclus acest bagaj, prețurile vor crește și ăsta e semnalul pe care îl dau marii operatori relevanți.

De altfel, noile reguli prevăd ca adulții care însoțesc copii sub 14 ani și călătorii care însoțesc persoane cu dizabilități să stea lângă aceștia, fără să plătească o taxă în plus.

Editor : A.P.

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