Noiembrie și decembrie, luni periculoase pentru mii de femei nevoite să stea în casă cu agresorii lor. "Am fost făcută harcea-parcea"

80 la sută dintre violențele domestice au loc în casă, exact în locul unde stăm din ce în ce mai mult din cauza pandemiei. Următoarele luni vor fi foarte grele pentru că se întunecă mai devreme, este din ce în ce mai frig și în multe locuri sunt restricții ale autorităților. În aceste condiții, persoanele care au deja probleme în familie sunt tot mai vulnerabile.

„A fost groaznic, a fost... m-a marcat psihic, am ieșit din relația de 12 ani și încă nu pot trece peste, psihic încă sunt marcată!”, povestește o femeie.



Bătute, umilite și, aparent, fără scăpare, asta este viața femeilor agresate de soți. Mirela povestește coșmarul prin care a trecut ani la rând, asta în timp ce suferea de o boală cruntă.



„Nu pot să vă descriu cum e să faci citostatice, să îți fie foarte rău și să fii umilită și hărțuită permanent. Ca femeie am fost făcută harcea-parcea, a avut grijă ca stima mea de sine să fie atât de jos încât să nu văd nicio luminiță la capătul tunelului”, este declarația emoționantă a Mirelei.



Acasă, exact în locul unde trebuia să se simtă protejată și iubită, a luat și bătăile care au marcat-o.



„Au fost bătăi. Bătăile în atâția ani le-am uitat, nu mă mai dor, nu mă mai doare așa tare când mă gândesc că am fost desfigurată”, adaugă ea.



Potrivit datelor transmise de Poliția Română peste 80% dintre cazurile de violență au loc în casă. Următoarele luni sunt critice pentru că suntem obligați să petrecem mult mai mult timp în locuințe.



Simona Voicescu, reprezentant al Asociației Necuvinte: „Ziua se scurtează, scade temperatura, crește consumul de băuturi alcoolice, dar și pentru că suntem în pandemie.

Din punct de vedere statistic, lunile noiembrie și decembrie sunt niște luni periculoase. În mod deosebit pentru victimele violenței în familie al căror agresor se află acasă, alături de ele.”



Adina Radu, psiholog: „Acum nu ai încotro decât să înfrunți decât să înfrunți ce țineai la distanță, o familie care nu oferă întotdeauna ceea ce ai nevoie. Este foarte important acum să știm să manageriem stresul cu care avem de-a face, agresivitatea mai ales.”



Anual, zeci de mii de femei din România sunt agresate în familie. Multe dintre ele apelează la poliție. Anul acesta, în țara noastră au fost emise peste 6.400 de ordine de protecție pentru victimele violenței în familie. Numărul este cu 10 la sută mai mare față de cel de anul trecut, ceea ce înseamnă că cei agresați conștientizează că au nevoie de ajutor. Anul acesta au fost implicați mai puțini minori în agresiunile din cadrul familiei.

Tot anul acesta peste 350 de persoane au încălcat ordinele de restricție, mai puține ca anul trecut.

