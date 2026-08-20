Locuitorii din Timişoara, dar şi din localităţile învecinate au sunat la numărul de urgenţă 112 pentru a semnala miros de fum, iar pompierii au anunţat că în urma apelurilor fac verificări. Cel mai probabil, fumul gros vine din Serbia, din apropierea graniţei cu România, unde mii de hectare de pădure şi vegetaţie uscată au luat foc.

Zeci de apeluri la numărul de urgenţă 112, din Timişoara şi din judeţ anunţau un miros puternic de fum, informează News.ro. Un nor de fum a învăluit şi Timişoara, iar pompierii au trimis echipaje de recunoaştere.

„Având în vedere multiplele sesizări privind degajări de fum în municipiul Timişoara, ISU Timiş a dispus executarea unor misiuni de recunoaştere în teren cu 2 echipaje de primă intervenţie şi comandă din cadrul Detaşamentelor 1 şi 2 Timişoara”, au transmis reprezentanţii ISU Timiş.

Pompierii din Timiş au anunțat că în urma verificărilor efectuate, nu au fost identificate incendii în zonele vizate.

„Din informaţiile disponibile, degajările de fum observate în judeţul Timiş ar putea proveni, cel mai probabil, de la incendiile de vegetaţie uscată de amploare din zona Dubovac, Serbia. În funcţie de condiţiile meteorologice şi de direcţia vântului, fumul poate fi resimţit şi în judeţul nostru”, a precizat ISU Timiş.

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În ultimele zile, nu mai puţin de 45 de incendii de vegetaţie au fost înregistrate, cel mai intens fiind în zona nisipoasă Deliblato din Serbia, o rezervaţie naturală în nord-estul ţării, unde flăcările au ars aproximativ 3.500 de hectare de vegetaţie.

Alte două incendii majore active sunt în zona muntelui Stolovi (Serbia), unde au ars aproximativ 200 de hectare de pădure şi vegetaţie joasă, şi mai la sud de acesta, unde au ars circa 60 de hectare de pădure.

Autorităţile sârbe din Smederevo, oraş situat la aproximativ 50 de kilometri est de capitala Belgrad, au anunţat că un bărbat a murit luni din cauza intoxicaţiei cu monoxid de carbon şi a arsurilor provocate de un incendiu, iar un tânăr care a încercat să-l ajute a fost rănit.

Fumul a ajuns chiar şi în Bulgaria, unde autorităţile au îndemnat locuitorii să evite ieşirile prelungite în aer liber.

Editor : A.P.