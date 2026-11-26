Vineri, 27 noiembrie, Notino deschide ultimul val de Black Friday din 2026, cu ocazia Black Friday-ului internațional, organizat la nivel de grup. Campania Black Friday 2026 se încheie pe 30 noiembrie.

Vedeți ce aduce Notino de Black Friday internațional și salvați la favorite produsele pe care le urmăriți, ca să le regăsiți rapid când reveniți pe pagina campaniei.

Parfumuri, păr și îngrijire, în aceeași comandă

Lancôme și Hugo Boss acoperă parfumurile, inclusiv pe cele căutate pentru cadourile de Crăciun. Kérastase și Schwarzkopf Professional aduc îngrijirea profesională pentru păr, L’Oréal Paris vine cu machiaj și îngrijirea tenului, iar Sol de Janeiro, cu creme de corp și spray-uri parfumate. Selecția include și produse Notino Collection, marca proprie a retailerului. Pentru cine are o listă lungă de cadouri, combinația permite rezolvarea unei mari părți din ea într-o singură comandă.

Reduceri mai mari în aplicație

Cine comandă de pe telefon are un avantaj în acest val. În aplicația mobilă Notino puteți găsi, la unele dintre produsele din selecție, reduceri mai mari decât pe site. Obiceiul e deja format: la nivelul grupului, patru din zece comenzi se fac din aplicație, potrivit companiei. Tot de acolo pot fi activate notificările pentru produsele urmărite, utile într-un weekend în care paginile de ofertă sunt cele mai aglomerate.

Un retailer construit pentru vârfurile de sezon

Notino a fost fondată în 2004, în Cehia, și ajunge astăzi la peste 40 de milioane de clienți din 27 de țări europene, cu un catalog de peste 115.000 de produse de la aproximativ 1.800 de branduri. Compania s-a clasat în primele zece poziții ale clasamentului TOP 500 Cross-Border Retail Europe și operează centre logistice și depozite în România, Cehia, Italia și Polonia.

România este a patra piață a grupului, cu aproximativ 7% din veniturile de 1,76 miliarde de euro raportate pentru anul fiscal încheiat în aprilie 2026. Potrivit datelor comunicate de companie, în perioada de vârf a Black Friday 2025 Notino a procesat în România aproximativ 350.000 de comenzi, cu o medie de 3,5 produse per tranzacție.

Ridicare din magazinele din București

Pe lângă livrarea prin curier, comenzile online pot fi ridicate din cele două magazine Notino din București, din Mega Mall și Promenada. Opțiunea e folosită pe scară largă: potrivit datelor companiei, în primele opt luni din 2026 peste 110.000 de comenzi online au fost procesate pentru ridicare din cele două unități. În magazine, consultanții Notino oferă și recomandări, un ajutor binevenit pentru cine caută un cadou și nu știe exact ce să aleagă.

Editor : A.D.V.