Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au primit mesaj RO-Alert după un nou atac cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, au transmis duminică reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale. Ei au menţionat că două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană de la Feteşti au fost pregătite pentru o misiune de monitorizare aeriană, dar nu au mai decolat deoarece ţintele au dispărut de pe radare.

„Duminică, 18 ianuarie, în jurul orei 01.15, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a identificat un grup de drone aeriene ale Federaţiei Ruse care evoluau în spaţiul aerian ucrainean, la aproximativ 10 km nord de frontiera cu România. Două aeronave de luptă F-16, din Baza 86 Aeriană de la Feteşti, au primit ordin de pregătire a misiunii de monitorizare aeriană. Ca urmare a dispariţiei ţintelor de pe radare, misiunea a fost anulată după aproximativ 10 minute, aeronavele rămânând la sol”, au anunţat reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale.

MApN a menţionat că populaţia din nordul judeţului Tulcea a fost avertizată prin mesaj RO-Alert, la ora 01:21. Starea de alertă a încetat la ora 01:40.

Ministerul a precizat că nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional.

De la începerea agresiunii Federaţiei Rusiei împotriva Ucrainei, au fost înregistrate peste 70 atacuri cu drone în proximitatea frontierei României.

