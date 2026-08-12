Nouă persoane au fost reţinute la Constanța pentru înşelăciuni prin metoda „Accidentul”. Prejudiciul se ridică la 500.000 de lei

Nouă persoane, şapte bărbaţi şi două femei, cu vârste între 16 şi 43 de ani, au fost reţinute într-un dosar privind 26 de infracţiuni de înşelăciune şi tentativă la înşelăciune prin metoda "Accidentul", comise în municipiul Constanţa şi în alte nouă judeţe, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 500.000 de lei, a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de IPJ Constanţa, în perioada aprilie-iulie a.c., victimele ar fi fost apelate pe telefonul fix de la domiciliu de către persoanele în cauză, care şi-ar fi declinat iniţial calitatea de membru de familie al persoanelor vătămate, iar, sub pretextul internării în stare gravă în spital, ar fi solicitat în mod fraudulos diferite sume de bani.

"Acest pretext avea la bază, în toate cazurile, o afecţiune pulmonară în urma căreia persoanele cercetate ar fi solicitat sume de bani persoanelor vătămate, motivând urgenţa intervenţiei medicale, respectiv utilizarea unui aparat de ventilaţie mecanică pentru care trebuia achitată o anumită sumă de bani. Totodată, din cercetări s-a stabilit faptul că, în cadrul conversaţiei telefonice ar fi intervenit şi alte persoane care şi-ar fi declinat diverse calităţi mincinoase, cea mai des întâlnită fiind cea de medic, totul pentru a întări sau menţine starea de panică instalată persoanelor vătămate", se arată în comunicat.

Potrivit IPJ Constanţa, victimele ar fi fost îndrumate să se deplaseze în locuri prestabilite, situate în proximitatea locuinţei, unde ar fi abordate de către complici care menţineau starea de eroare în care acestea s-ar fi aflat şi ar fi preluat sumele de bani solicitate de presupuşii autori.

"Persoanele bănuite că ar fi fost complici la fapte ar fi avut, în toate cazurile, figura acoperită cu o mască medicinală şi ar fi fost îmbrăcaţi cu haine de culoare închisă (de regulă cu mâneci lungi, indiferent de sezon) şi coifură (şapcă, glugă, fes), cu scopul de a evita identificarea fizionomiei corporale şi faciale", precizează IPJ Constanţa.

Cele 26 de fapte ar fi fost săvârşite atât în municipiul Constanţa, cât şi în alte judeţe, respectiv Ialomiţa, Călăraşi, Prahova, Giurgiu, Vâlcea, Sibiu, Hunedoara, Mehedinţi, Botoşani, valoarea totală a prejudiciului cauzat fiind de aproximativ 500.000 de lei.

În cursul zilei de marţi, 11 august, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, cu sprijinul poliţiştilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale, Serviciului de Investigare a Infracţionalităţii Economico-Financiară, Poliţiei municipiului Constanţa şi jandarmilor Grupării de Jandarmi Mobilă "Tomis" Constanţa au pus în aplicare 13 mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Constanţa şi oraşul Năvodari, la locuinţele persoanelor bănuite de săvârşirea faptelor.

În urma descinderilor, au fost descoperite şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor, mai multe sume de bani, în lei şi valută, bijuterii, precum şi alte bunuri şi înscrisuri cu valoare probatorie.

În urma administrării probatoriului în cauză, nouă persoane (şapte bărbaţi şi două femei) au fost reţinute, pentru 24 de ore, fiind introduse în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă.

Cei în cauză urmează să fie prezentaţi procurorului de caz, cu propunere de sesizare a instanţei de judecată în vederea arestării preventive.

Editor : A.P.