Nouă persoane reținute de procurori într-un dosar privind blocarea contoarelor de gaz pentru consumuri mai mici

Nouă persoane, bănuite că ar fi blocat contoarele de gaz pentru a înregistra consumuri mai mici, au fost reţinute în urma a zeci de percheziţii efectuate marţi în mai multe localităţi din judeţul Sibiu, în cadrul unui dosar de furt cu un prejudiciu de peste 2,4 milioane de lei, informează reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu.

„În data de 12 mai a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sibiu au pus în aplicare 40 de mandate de percheziţie domiciliară, în localităţile Mediaş, Slimnic, Bazna, Dumbrăveni, Alma, Dârlos şi Moşna, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de furt, furt cu consecinţe deosebit de grave, complicitate la furt, respectiv complicitate la furt cu consecinţe deosebit de grave, raportat la deteriorarea, modificarea fără drept sau blocarea funcţionalităţii echipamentelor de măsurare a consumului de gaze naturale”, se arată într-un comunicat al Poliţiei Sibiu, transmis miercuri, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, în urma descinderilor au fost ridicate mai multe bunuri şi sume importante de bani, totodată fiind duse la sediul IPJ Sibiu, pentru a fi audiate, 37 de persoane care ar avea legătură cu acest caz, nouă dintre ele fiind reţinute în urma probatoriului administrat.

„În fapt, în perioada aprilie 2024- martie 2026, persoanele cercetate ar fi intervenit fără drept asupra contoarelor de măsurare a consumului de gaze naturale, prin modificarea sau blocarea funcţionalităţii acestora, cu scopul diminuării cantităţii de gaze înregistrate. În urma percheziţiilor domiciliare efectuate, poliţiştii au ridicat 37 de dispozitive, 2 medii de stocare, precum şi 305.259 de lei şi 49.935 de euro. Prejudiciul estimat în cauză este de aproximativ 2.430.000 de lei”, au precizat reprezentanţii IPJ Sibiu.

Cercetările în acest caz continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

