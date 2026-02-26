Live TV

Nouă ședință la CGMB, în contextul tensiunilor dintre primarul general, Ciprian Ciucu, și consilierii PSD. Ce proiecte sunt pe agendă

Data publicării:
Bucharest City Hall
Primăria Generală a Capitalei. Foto: Profimedia
Din articol
Lista proiectelor de pe ordinea de zi

Consilierii generali ai Capitalei se întrunesc în şedinţă joi, de la ora 10:00, pentru a dezbate o serie de proiecte, printre care unele privind desfiinţarea Centrului Expo Arte şi creşterea chiriilor pentru locuinţe convenabile. Şedinţa are loc în contextul în care grupul PSD a anunţat, marţi, că va intra în grevă până când aparatul de specialitate al municipalităţii nu va redacta rapoartele necesare proiectului privind diminuarea facturilor la termie în cazul nerespectării parametrilor contractuali, iniţiat de social-democraţi.

Pe ordinea de zi figurează, de asemenea, depunerea jurământului pentru preluarea mandatului de consilier municipal de către Georgiana Diţă (REPER), după ce fostul coleg al acesteia Cezar Cobianu a murit la finalul anului trecut.

Lista proiectelor de pe ordinea de zi

CGMB urmează să dezbată hotărârea în baza căreia activitatea şi personalul de la Centrul Cultural Expo Arte vor fi transferate Centrului de Proiecte Culturale ARCUB. Centrul Expo Arte urmează să îşi înceteze activitatea şi se va desfiinţa ca persoană juridică începând cu data de 1 mai. În termen de 60 de zile, directorii celor două instituţii urmează să îndeplinească procedurile legale privind modificarea, prin transfer, a raporturilor de muncă ale salariaţilor, cu respectarea prevederilor din Codul Muncii.

Primăria Sectorului 1 va fi împuternicită să achiziţioneze mai multe imobile situate în Bulevardul Bucureştii Noi nr. 245, pe malul Lacului Străuleşti, în vederea amenajării unei baze de agrement şi a unor spaţii verzi destinate realizării proiectului "Promenada Verde". După achiziţionare, cele cinci imobile vor aparţine domeniului public al Municipiului Bucureşti, fiind administrate de Sectorul 1. Sumele necesare achiziţionării se vor achita integral din bugetul local al Sectorului 1. Conform referatului de aprobare, imobilele respective constituie proprietăţi particulare, aparţinând Biroului de Turism pentru Tineret SA şi SC Agrement Serv SRL.

Consiliul General urmează să aprobe exproprieri în valoare totală de 75,8 milioane lei pentru reconfigurarea zonei Dimitrie Pompeiu - Farbica de Glucoză - Şoseaua Pipera. Proiectul vizează declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Lărgire Bd. Dimitrie Pompeiu cu extindere infrastructură de tramvai şi străpungere Bd. Barbu Văcărescu, construire drum de legătură între Şos. Pipera, Bd. Dimitrie Pompeiu şi Str. Fabrica de Glucoză şi construire parcare de tip park&ride".

Tariful de bază pentru închirierea locuinţelor convenabile va fi de 8 lei/mp, conform unui proiect care urmează să fie dezbătut în şedinţa CGMB. Acest tarif va fi înmulţit cu coeficientul zonei, care va fi: 3,5 pentru zona A, 2,5 pentru zona B, 2 pentru zona C şi 1,5 pentru zona D. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, informa recent că va propune Consiliului General un proiect privind actualizarea preţului chiriilor pentru cele peste 4.000 de locuinţe de la Administraţia Fondului Imobiliar, care în prezent variază de la 115 lei lunar pentru o garsonieră la 171 lei lunar pentru un apartament cu trei camere.

Administraţia Străzilor ar urma să încheie un parteneriat cu Asociaţia HaicuBicla, în vederea amplasării de mobilier urban specific deplasării cu bicicleta în zece locuri din Capitală. Potrivit proiectului ce va fi discutat de CGMB; mobilierul va include staţii self-service, rasteluri sau suporturi, elemente uşoare de parcare. Asociaţia HaicuBicla va furniza cu titlu gratuit mobilierul urban, iar Administraţia Străzilor va asigura amplasarea, recepţia şi administrarea acestuia.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce o diplomă de doctor a fost ruptă, în direct, la Digi24...
kim jong un si fiica lui inspecteaza o racheta
2
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al...
Dmitri Medvedev încruntat
3
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize...
Russia Putin
4
Furibund, printre ofițerii FSB, Vladimir Putin lansează un scenariu despre Marea Neagră...
Pastravarie
5
Un preot din Dolj a redirecționat apele unui pârâu și și-a făcut ilegal o păstrăvărie...
Neverosimil: și-a cerut iubita în căsătorie în fața unui stadion întreg, dar ce a urmat face înconjurul lumii
Digi Sport
Neverosimil: și-a cerut iubita în căsătorie în fața unui stadion întreg, dar ce a urmat face înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
zapada neagra
„Asta ajunge în plămânii noștri”. Diana Buzoianu spune că zăpada neagră de pe străzi este „simbolul poluării din București”
zapada bucuresti
Amenzi de 760.000 de lei pentru operatorii de salubrizare din București din cauza deszăpezirii. Sectorul cu cele mai multe sancțiuni
aur
AUR a depus în Parlament un proiect pentru alegerea primarilor și șefilor de CJ în 2 tururi: „Actualul sistem limitează legitimitatea”
ciprian ciucu daniel baluta
Ciucu îl acuză pe Băluță că blochează lucrările la termoficare: „Bucureștiul riscă să piardă peste 220 de milioane de lei”
hubert thuma la birou
Hubert Thuma, despre referendumul pentru unirea Ilfovului cu Bucureștiul: „Un individ căruia i-au spus să meargă acasă”
Recomandările redacţiei
Silhouette profile of former U.S. President Donald Trump positioned on the left against a full-frame, waving Iranian flag, representing geopolitics, i
Prietenii lui Trump din Orientul Mijlociu nu vor să-l lase să le...
mamaia plaja litoral romanesc marea neagra
Planul Dianei Buzoianu pentru litoralul românesc: plaje mai aerisite...
Viktor Orban
Planul lui Orban de a-și revigora șansele electorale: lupta contra...
bancnote de 100 de lei pe o masa
Cât de realiste și eficiente sunt măsurile pentru relansarea...
Ultimele știri
Marco Rubio anunță „stabilitate strategică” între SUA și China înaintea vizitei lui Donald Trump la Beijing
Recunoașterea Coreei de Nord ca putere nucleară, condiția lui Kim Jong Un pentru o relație bună cu SUA: „Alegerea nu ne aparține”
Rezultate LOTO - Joi, 26 februarie 2026: Reportul la Joker depășește 10,66 milioane de euro. La 6/49 a ajuns la peste 553.000 de euro
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Pești din 26 februarie 2026. Secretele pot ieși la iveală
Cancan
Ce a făcut premierul Bolojan după ordonanțele de ieri. A fugit câteva ore din București pentru
Fanatik.ro
S-a băgat Mihai Rotaru peste Mirel Rădoi la Universitatea Craiova?! Dezvăluiri în interior: „Peste tot există...
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Giovanni Becali exultă după ce Mircea Lucescu stă pe bancă în barajul Turcia – România: “Dacă ne califică la...
Adevărul
România, în bătaia rachetelor iraniene dacă americanii atacă Teheranul? Analiza care dă fiori
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Corina Dănilă, mesaj pentru soțul ei, cu care s-a căsătorit în secret: „Sufletul tău bun și blând e bucuria...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După eliminarea din Champions League, Inter a ales între Chivu și Simeone și-i pune contractul pe masă
Pro FM
Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani: „Sper să nu sufere de vreo boală gravă!” Imaginile cu...
Film Now
O actriță din „Anatomia lui Grey”, criticată dur după ce l-a numit „bătăuș” pe Eric Dane: „Este lipsit de...
Adevarul
Cel mai mare tunel de autostradă din România, ajuns la jumătate. Când va fi străpuns tunelul de pe Autostrada...
Newsweek
Pensionarii vor fi obligați să iasă din pensie și să se angajeze. Banii nu le vor ajunge. Exemplul Spaniei
Digi FM
Cristian Preda, după ce și-a rupt diploma în direct: „Am făcut artă performativă – diploma de doctor a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce femeile sunt mai friguroase decât bărbații. Iată explicația medicilor
Digi Animal World
Momentul când trei urși au apărut pe o pârtie de schi. Țipetele turiștilor au cuprins întreaga zonă
Film Now
Viața lui Martin Short, un șir lung de tragedii începute încă din adolescență. Până la 20 de ani își pierduse...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...