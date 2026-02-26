Nouă ședință la CGMB, în contextul tensiunilor dintre primarul general, Ciprian Ciucu, și consilierii PSD. Ce proiecte sunt pe agendă

Consilierii generali ai Capitalei se întrunesc în şedinţă joi, de la ora 10:00, pentru a dezbate o serie de proiecte, printre care unele privind desfiinţarea Centrului Expo Arte şi creşterea chiriilor pentru locuinţe convenabile. Şedinţa are loc în contextul în care grupul PSD a anunţat, marţi, că va intra în grevă până când aparatul de specialitate al municipalităţii nu va redacta rapoartele necesare proiectului privind diminuarea facturilor la termie în cazul nerespectării parametrilor contractuali, iniţiat de social-democraţi.

Pe ordinea de zi figurează, de asemenea, depunerea jurământului pentru preluarea mandatului de consilier municipal de către Georgiana Diţă (REPER), după ce fostul coleg al acesteia Cezar Cobianu a murit la finalul anului trecut.

Lista proiectelor de pe ordinea de zi

CGMB urmează să dezbată hotărârea în baza căreia activitatea şi personalul de la Centrul Cultural Expo Arte vor fi transferate Centrului de Proiecte Culturale ARCUB. Centrul Expo Arte urmează să îşi înceteze activitatea şi se va desfiinţa ca persoană juridică începând cu data de 1 mai. În termen de 60 de zile, directorii celor două instituţii urmează să îndeplinească procedurile legale privind modificarea, prin transfer, a raporturilor de muncă ale salariaţilor, cu respectarea prevederilor din Codul Muncii.

Primăria Sectorului 1 va fi împuternicită să achiziţioneze mai multe imobile situate în Bulevardul Bucureştii Noi nr. 245, pe malul Lacului Străuleşti, în vederea amenajării unei baze de agrement şi a unor spaţii verzi destinate realizării proiectului "Promenada Verde". După achiziţionare, cele cinci imobile vor aparţine domeniului public al Municipiului Bucureşti, fiind administrate de Sectorul 1. Sumele necesare achiziţionării se vor achita integral din bugetul local al Sectorului 1. Conform referatului de aprobare, imobilele respective constituie proprietăţi particulare, aparţinând Biroului de Turism pentru Tineret SA şi SC Agrement Serv SRL.

Consiliul General urmează să aprobe exproprieri în valoare totală de 75,8 milioane lei pentru reconfigurarea zonei Dimitrie Pompeiu - Farbica de Glucoză - Şoseaua Pipera. Proiectul vizează declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Lărgire Bd. Dimitrie Pompeiu cu extindere infrastructură de tramvai şi străpungere Bd. Barbu Văcărescu, construire drum de legătură între Şos. Pipera, Bd. Dimitrie Pompeiu şi Str. Fabrica de Glucoză şi construire parcare de tip park&ride".

Tariful de bază pentru închirierea locuinţelor convenabile va fi de 8 lei/mp, conform unui proiect care urmează să fie dezbătut în şedinţa CGMB. Acest tarif va fi înmulţit cu coeficientul zonei, care va fi: 3,5 pentru zona A, 2,5 pentru zona B, 2 pentru zona C şi 1,5 pentru zona D. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, informa recent că va propune Consiliului General un proiect privind actualizarea preţului chiriilor pentru cele peste 4.000 de locuinţe de la Administraţia Fondului Imobiliar, care în prezent variază de la 115 lei lunar pentru o garsonieră la 171 lei lunar pentru un apartament cu trei camere.

Administraţia Străzilor ar urma să încheie un parteneriat cu Asociaţia HaicuBicla, în vederea amplasării de mobilier urban specific deplasării cu bicicleta în zece locuri din Capitală. Potrivit proiectului ce va fi discutat de CGMB; mobilierul va include staţii self-service, rasteluri sau suporturi, elemente uşoare de parcare. Asociaţia HaicuBicla va furniza cu titlu gratuit mobilierul urban, iar Administraţia Străzilor va asigura amplasarea, recepţia şi administrarea acestuia.

