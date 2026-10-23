O alternativă la mult prea aglomeratul Drum Național 1 este construită în munți. Așa-numita autostradă din Valea Doftanei are 25 de kilometri lungime și ocolește Valea Prahovei. Stadiul lucrărilor a ajuns acum la 30% și, dacă va fi gata la timp, va fi dată în circulație abia peste trei ani. Valoarea întregului proiect se ridică la 540 de milioane de lei, plus TVA.

Sute de muncitori cu zeci de utilaje sunt, în acest moment, pe șantierul Drumului Județean 102I, dintre Valea Doftanei și Brădet. Lucrările sunt gata în proporție de 30 la sută.

„Drumul are o lungime de aproximativ 26 de kilometri. În acest moment, se lucrează la 5 poduri și la zidurile de sprijin”, transmite jurnalistul Digi24, Bianca Venter.

„Tronsonul traversează Munții Baiului, prin Pasul Predeluș, la o altitudine de 1.300 de metri. Specificul lucrărilor este dat, în general, de relieful montan extrem de dificil, ceea ce a generat soluții tehnice complexe, cu o dificultate sporită în execuție”, explică Alexandru Bindileu, manager de proiect adjunct.

Pentru constructori - un tronson dificil, pentru șoferi - o mină de aur. Cei care sunt nevoiți să facă naveta între județele Prahova și Brașov abia așteaptă ca noul drum să fie gata și să nu își mai pună viața în pericol pe DN1.

„Întotdeauna a fost aglomerat și blocaje și foarte mult trafic, ca de obicei. Nouă ne trebuie autostrăzi mai mult decât naționale”, spune un șofer.

„Sunt multe mașini și nu știu dacă e suficient, dacă o să fie. Probabil, trebuie autostradă”, e de părere altcineva.

„Noul drum va pune în valoare o zonă deosebit de atractivă a județului și va contribui semnificativ la dezvoltarea turismului în regiune”, crede vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, Daniel Șoim.

Șoseaua ar trebui să fie gata în iulie 2029. Valoarea întregului proiect: 540 de milioane de lei, plus TVA.

reporter: Bianca Venter

operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia