Noul director Romsilva va fi ales, în premieră, în urma unei dezbateri publice. Anunțul Ministerului Mediului

Directorul general interimar al Romsilva va fi selectat, în premieră, în urma unei dezbateri publice care va avea loc luni, la ora 10, alături de reprezentanţii societăţii civile. Ministerul Mediului anunță că selecţia persoanei pentru funcţia respectivă este în „etapa finală” şi că au fost depuse 25 de candidaturi, dintre care 17 au fost validate.

Ministerul Mediului organizează, în premieră, o dezbatere publică alături de reprezentanţii societăţii civile pentru selecţia directorului general interimar al Romsilva, luni, 25 august 2025, ora 10:00.

Procesul de selecţie pentru ocuparea funcţiei de director general interimar al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva se află în etapa finală. Potrivit aceleiaşi surse, au fost depuse 25 de candidaturi, dintre care 17 au fost validate, iar candidaţii au susţinut interviuri pe parcursul a două zile.

„Înainte de luarea deciziei finale de către Consiliul de Administraţie Romsilva, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor face un nou demers de transparenţă, în premieră pentru această procedură: organizarea unei dezbateri publice cu reprezentanţii societăţii civile. Evenimentul se va desfăşura atât în format fizic, cât şi online, în prezenţa ministrului Mediului şi a membrilor Consiliului de Administraţie al Romsilva, care derulează procesul de selecţie”, precizează MMAP, potrivit News.ro.

Aceeaşi sursă adaugă că, prin acest demers, membrii Consiliului de Administraţie vor avea ocazia să afle direct de la societatea civilă care sunt aşteptările faţă de viitorul director general interimar al Romsilva şi să ţină cont de acestea în luarea deciziei finale.

Înscrierile se fac prin completarea formularului, până duminică, 24 august 2025, ora 20:00. Dezbaterea va avea loc la sediul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Sala Consiliu (parter), iar participarea fizică se va realiza în ordinea înscrierilor şi în limita locurilor disponibile. Cei care optează pentru videoconferinţă vor primi ulterior linkul de conectare, mai precizează MMAP.

Tensiunile între Romsilva și Ministerul Mediului

În ultima vreme, au existat numeroase tensiuni între Regia Naţională a Pădurilor şi Ministerul Mediului, după iniţierea reformei Romsilva, care prevede, printre altele, reducerea numărului de directori şi eliminarea unor privilegii.

Ultima dispută a avut loc în urmă cu două zile, când, în timpul protestului organizat de Federaţia Silva în faţa Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor în care sindicaliştii au cerut retragerea proiectului de Hotărâre de Guvern privind restructurarea Romsilva, Diana Buzoianu, venită în mijlocul protestatarilor, a fot oprită de către liderul sindical să le vorbească protestatarilor la microfon. Într-un zgomot asurzitor de vuvuzele, Buzoianu a declarat presei că Romsilva „nu este vaca de muls pentru nimeni” şi că protestul a fost organizat „ca să fie protejate pensiile speciale ale unora, bonusurile de pensionare, toate beneficiile”.

Ulterior, într-un comunicat de presă, ministrul a explicat motivele pentru care este necesară reforma Romsilva, precizând că niciun post din teren nu este în pericol, fiind vizate „doar posturile de şefi”. „Reforma taie doar din vârf: din 99 de directori vor rămâne 12, iar economiile de aproximativ 19 milioane lei pe an merg înapoi în pădure – în operaţiuni, monitorizare, prevenirea tăierilor ilegale şi condiţii mai bune pentru personalul silvic”, a explicat ministrul Mediului.

Potrivit aceleiaşi surse, reforma reduce direcţiile silvice de la 41 la 12 (configuraţie aflată în consultare) şi diminuează cu 90% funcţiile de director, cu economii estimate de 19 milioane lei pe an, care se reorientează către teren.

„În paralel, pentru a opri risipa la vârf, indemnizaţiile membrilor Consiliului de Administraţie au fost reduse de la 12.500 lei la 5.000 lei brut/lună, iar contractele includ obligaţii şi indicatori clari”, a mai precizat Buzoianu.

Conducerea ministerului mai arată că este nevoie de reformă întrucât Raportul de control al MMAP asupra Romsilva (2020–2024) indică „prăbuşirea” profitului brut în 2024 (–83,22% faţă de 2023), pierderi cronice la mai multe direcţii, solduri negative la fondurile speciale (de conservare şi regenerare) şi premii nejustificate care au generat un prejudiciu total de 46.378.547 lei (2021–2023).

Pe de altă parte, vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG), Ionuţ Sorin Banciu, afirma, joi, că Romsilva are nevoie de reformă reală, nu de jocuri de imagine. El aprecia că în prezent se desfăşoară „un circ mediatic, întreţinut pe de o parte de conducerea politică şi pe de altă parte de sindicalism, care transformă reforma într-o simplă luptă de orgolii şi beneficii”. Banci mai consideră că reformă nu înseamnă directorii care rămân sau pleacă, ce beneficii pierd şi unde se mută sediile.

Editor : C.L.B.