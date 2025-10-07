Live TV

Specialiștii recomandă verificarea și curățarea coșurilor de fum cel puțin o dată pe an. Sursa foto: colaj captură video Digi24

Odată cu răcirea vremii crește și pericolul incendiilor provocate de coșurile de fum necurățate. Specialiștii recomandă verificarea și curățarea lor cel puțin o dată pe an, de preferat înainte de utilizarea intensă din timpul iernii. Jurnaliștii Digi24 au însoțit pe teren un coșar din Brașov, care ne-a făcut și o demonstrație. „Curățarea coșului de fum nu este un moft, este o necesitate și este, până la urmă, o obligație”, spune bărbatul. Anual, în România au loc 7.000 de incendii de locuințe, mare parte dintre ele din cauza coșurilor de fum necurățate. 

„Vedeți ce s-a depus în decursul a unui an de zile, aceasta este cenușa și gudronul”, ne explică Constantin Vaida, coșar de meserie.

Sezonul rece începe să-și facă simțită prezența, iar oamenii se pregătesc să facă focul în sobe. Primul pas, obligatoriu de altfel, este curățarea coșurilor de fum.

„Ca să curățăm coșul de fum va trebui să introducem tija metalică cu capul respectiv, pentru a pune presiune și a dezobstrua absolut tot. Uitați, este foarte încărcat”, ne face o demonstrație coșarul.

Constantin este coșar de 5 ani și străbate țara în lung și-n lat să curețe coșurile de fum. El știe cât de importantă e prevenția, mai ales că a văzut, de sute de ori, locuințe în pericol de incendiu.

„Curățarea coșului de fum nu este un moft, este o necesitate și este, până la urmă, o obligație. Dacă nu curățăm coșul de fum sunt două riscuri: incendierea și aprinderea casei și riscăm să ne intoxicăm cu monoxid de carbon”, spune Constantin Vaida.

O problemă care poate fi imediat sesizată este atunci când fumul nu mai iese pe horn și ajunge în casă.

„Folosim oglinda și, după cum bine veți vedea, se vede cerul, se vede coșul pe interior, cum este curat”, ne arată coșarul.

„Pentru siguranța noastră, a casei, a copiilor, mai ales a copiilor, fiind responsabili de siguranță lor și auzind de faptul că este foarte benefic și de faptul că nu costă atât de mult, 300 de lei procedeul”, spune o femeie.

„Ne-am mutat destul de recent aici și am vrut să verificăm fiecare instalație în parte. Am ales să lucrăm cu un coșar autorizat, nu am vrut să facem noi, chiar dacă aveam instrumentele”, spune un bărbat.

„Este important ca aceste coșuri de fum să fie curățate cu personal autorizat, care se face conform legislației în vigoare. Prezintă un pericol ridicat, dacă nu se curăță, deoarece, am spus, această depunere de funingine se poate aprinde”, explică, pentru Digi24, Avram Răzvan, din cadrul Inspecției de Prevenire ISU Brașov.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în fiecare an, în România, au loc aproape 7.000 de incendii la locuințe, iar multe dintre ele sunt cauzate de coșurile de fum necurățate sau de aparatele de încălzire improvizate.

reporter: Bianca Venter
operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia

