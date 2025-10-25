Live TV

„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce a lansat un val de amenințări pe TikTok

Data publicării:
2025-01-10 instant-4635
Susținători ai lui Călin Georgescu participă la un miting de protest în dreptul sediului Curții Constituționale din București, 10 ianuarie 2025. Inquam Photos / George Călin
Un român din Austria, susținător al lui Călin Georgescu, a primit o amendă penală de 3.600 de lei după ce, la începutul anului 2025, a transmis mai multe amenințări pe TikTok la adresa fostului președinte Klaus Iohannis și fostului premier Marcel Ciolacu. „Te vrem executat”, îi transmitea bărbatul fostului președinte pe TikTok, în timp ce polițiștilor le explica la audieri că „nu s-a gândit la consecințe”, după cum reiese dintr-o motivare consultată de Digi24.ro.

Potrivit deciziei Judecătoriei Galați, bărbatul, care locuia și lucra în domeniul construcțiilor în Austria, a postat în perioada dintre alegerile prezidențiale din 2024 (anulate) și cele din 2025, mai multe videoclipuri pe rețeaua de socializare TikTok.

În general, acesta se declara nemulțumit de anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2024.

Numai că, în februarie 2025, bărbatul a postat mai multe mesaje în care instiga la „violență extremă”.

Cei vizați de mesajele postate pe contul @andreigeorgebogea erau, în principal, fostul președinte Klaus Iohannis și fostul premier Marcel Ciolacu, după cum reiese din motivarea citată de Digi24.ro.

„Poporul îți vrea capul. Romanii nu te vor în puşcărie noi te vrem executat şi îngropat la picioarele lui Călin Georgescu. Politicienii corupţi trebuiesc decapitaţi public printr-o lege nouă propusă de poporul român”, era unul dintre mesajele postate de bărbat pe TikTok.

În alte postări, el a îndemnat românii din diaspora la violențe, afirmând: „Doamne, să ne ierți pentru ce va urma. Diaspora, a venit momentul să ne luăm țara înapoi.”

„La acel moment nu m-am gândit la consecințe”

După ce Curtea Constituțională a României (CCR) i-a respins candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din 2025, amenințările au continuat.

La o zi după decizia CCR, din martie, bărbatul a anunțat pe TikTok că pleacă din Austria spre București, spunând că „nu se mai poate” și că „românii trebuie să-și ia țara înapoi”.

A fost oprit de autorități la intrarea în țară și testat pozitiv pentru consumul de substanțe psihoactive. Două zile mai târziu, după ce a aflat că a intrat în atenția autorităților, bărbatul s-a dus singur la secție, mai reiese din motivarea citată.

„Menționez că acum realizez gravitatea acesteia, dar la acel moment nu m-am gândit la consecințe”, le-a spus bărbatul polițiștilor, cu privire la amenințările lansate pe TikTok.

De ce a fost pedepsit cu amendă penală

Judecătorii au reținut în motivare că incitarea a fost „explicită și evidentă, depășind cu mult orice limită admisibilă a libertății de exprimare”, și că mesajele postate erau „apte să perturbe ordinea de drept”.

„În aprecierea instanței, săvârșirea infracțiunii pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului constituie, cel mai probabil, un context accidental prin raportare la profilul comportamental al acestuia (….) Inculpatul nu prezintă risc infracțional și deține resursele interne necesare adoptării unei atitudini viitoare responsabile, aptă să elimine ocazionarea unui nou conflict de drept penal”, potrivit motivării consultată de Digi24.ro.

Bărbatul a fost condamnat pe 20 octombrie la o amendă penală de 3.600 de lei pentru incitare la ură, violență sau discriminare. Decizia Judecătoriei Galați nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

