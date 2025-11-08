România rămâne țara cu cele mai periculoase șosele din Europa. De vină sunt șoferii, dar și pietonii, care nu respectă regulile sau care sunt neatenți. Numărul accidentelor mortale este de trei ori mai mare în România decât în vestul Europei. Numai anul trecut, România și Bulgaria au raportat cele mai ridicate rate ale mortalității rutiere din Uniunea Europeană: 78, respectiv 74 de decese la milionul de locuitori. „Nu vrem să respectăm legea, d-aia se întâmplă!”, sunt de părere unii dintre șoferi.

România este campioana mortalității pe șosele în Uniunea Europeană, deși în ultimii cinci ani situația s-a îmbunătățit. La polul opus, sunt două țări nordice.

„Suedia și Danemarca rămân cele mai sigure țări cu 20, respectiv 24 de decese înregistrate la milionul de locuitori, în timp ce România și Bulgaria au raportat cele mai ridicate rate ale mortalității rutiere în 2024: 78, respectiv 74 de decese înregistrate la milionul de locuitori, mult peste media Uniunii Europene”, transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

Neatenția și viteza sunt principalele cauze.

„Cea mai mare problemă e că nu se respectă regulile de circulație, nu se respectă limitele de viteză. Din păcate, noi nu avem infrastructura din Occident”, e de părere un șofer din Timișoara.

„Se circulă destul de grăbit. Șoferii români ar trebui să învețe să aibă răbdare”, spune altcineva.

„Se întâmplă destul de des să fiu la jumătatea trecerii, să treacă o mașină pe banda doi că nu se uită că prima oprește”, constată un tânăr.

Printre cele mai periculoase șosele de la noi din țară se numără E85, supranumit și „Drumul Morții”. În ultimii 10 ani, aproximativ 800 de oameni și-au pierdut viața în accidente.

„S-au înmulțit foarte mult mașinile, drumurile sunt aceleași, din păcate”, spune dezamăgită o femeie.

„S-au întâmplat multe accidente, din cauză că e în afara localității”, crede altcineva.

Șoseaua de pe Valea Prahovei se află în același top nedorit, mai ales că aici se creează cozi de zeci de kilometri.

„DN1 este unul dintre cele mai periculoase drumuri din țară. Numai în primele 6 luni ale anului au fost înregistrate 32 de accidente grave, în care 24 de persoane au murit, iar 12 au fost grav rănite”, transmite jurnalistul Digi24, Bianca Venter.

„Ar fi două cauze: infrastructura și conduita preventivă... viteza”, spune un șofer.

„Nu vrem să respectăm legea, d-aia se întâmplă!”, concluzionează altcineva.

Până în 2030, Uniunea Europeană își propune să reducă numărul persoanelor decedate în accidente rutiere.

