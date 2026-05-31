Nuclearelectrica anunță că unitatea 2 a CNE Cernavodă a fost resincronizată la Sistemul Energetic Naţional

Unitatea 2 a CNE Cernavodă a fost resincronizată sâmbătă seara la Sistemul Energetic Naţional, după finalizarea lucrărilor de înlocuire a transformatorului de evacuare a puterii cu unul de rezervă, a anunţat Nuclearelectrica SA.

„Unitatea 2 CNE Cernavodă s-a deconectat automat de la reţea în seara zilei de 4 mai, ca urmare a apariţiei unei disfuncţionalităţi la un izolator aferent transformatorului de evacuare a puterii, ceea ce a necesitat înlocuirea transformatorului Unităţii 2 CNE Cernavodă cu unul de rezervă şi, implicit, o perioadă mai lungă de oprire”, precizează societatea.

Potrivit Nuclearelectrica, lucrările de înlocuire a transformatorului electric au reprezentat o activitate complexă, ceea ce a implicat izolarea, demontarea şi relocarea transformatorului iniţial, precum şi testări complexe şi calibrări ale noului transformator, în strictă conformitate cu normele industriei nucleare.

Pe perioada efectuării lucrărilor de remediere şi de înlocuire a transformatorului cu cel de rezervă, reactorul Unităţii 2 a fost menţinut în siguranţă, în stare oprită, fără niciun impact asupra securităţii nucleare, personalului, populaţiei şi mediului înconjurător, în strictă conformitate cu procedurile aplicabile, au transmis reprezentanţii companiei.

Nuclearelectrica are ca activitate principală producerea energiei electrice şi termice prin procedee nucleare. Principalul loc de desfăşurare a activităţii este în cadrul Sucursalei CNE Cernavodă, unde societatea deţine şi operează două reactoare nucleare funcţionale (Unitatea 1 şi Unitatea 2).

