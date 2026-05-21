Nuclearelectrica, despre SMR Doicești: Proiectul este conform normelor nucleare internaționale și este validat de AIEA

Dezvoltarea etapizată a proiectului SMR de la Doicești respectă toate etapele specifice unui proiect nuclear și este validată independent prin evaluări ale Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), fiind aliniată normelor și standardelor din industria nucleară, a anunțat joi SN Nuclearelectrica.

„În Romania, Proiectul SMR Doiceşti a fost dezvoltat integral în baza hotărârilor acţionarilor săi şi cu respectarea acestor hotărâri (informaţie publica prin statutul de companie listata), fiind un proiect nuclear care se înscrie în noile evoluţii tehnologice nucleare la nivel international şi european, în baza singurei tehnologii certificate şi riguros analizate de experţii romani anterior selecţionării. Studiile preliminare efectuate până în prezent au indicat că structura geotehnică a amplasamentului Doiceşti este adecvată pentru dezvoltarea proiectului SMR, ceea ce reprezintă un aspect critic în continuarea implementării proiectului în conformitate cu strategia aprobată de acţionari, cu atât mai mult cu cât acţionarii SNN au aprobat în februarie 2026 Decizia Finala de Investiţie”, precizează comunicatul de presă.

Studii AIEA și etapele FEED

Nuclearelectrica precizează că studiile de amplasament au fost realizate de companii internaționale și respectă ghidurile AIEA.

„Următorul pas este cel al analizelor detaliate care va conduce la autorizarea amplasamentului, în conformitate cu etapele de lucru. În 2023 şi 2024, au fost parcurse etapele iniţiale de analize tehnice FEED 1 şi FEED 2, obligatorii într-un proiect nuclear, când s-au desfăşurat misiuni independente ale AIEA asupra amplasamentului selectat, ale căror concluzii au confirmat demersurile întreprinse şi au dus la implementarea unor măsuri suplimentare. Obiectivele FEED 2, practic datele care au determinat decizia de obţinere de FID, au fost finalizate conform graficului şi la un buget redus faţă de cel estimat, optimizarea costurilor fiind un obiectiv constant al companiei de proiect şi al Nuclearelectrica”, arată compania.

În baza deciziilor acționarilor, proiectul este derulat sub obligații asumate de companie și parteneri.

„Suplimentar aspectelor de securitate nucleară, care reprezintă prioritatea absolută în orice proiect nuclear, principala agenda de lucru, începută deja din luna martie 2026, a echipelor de implementare are în vedere asigurarea finanţării, optimizarea continuă a costurilor, obţinerea de drepturi, licenţe, discount-uri, obiectivul final fiind că preţul pe MWh produs să fie unul comercial, accesibil. Practic, modelul optim de configuraţie tehnică care să determine cele mai avantajoase condiţii pentru Romania”, mai spune comunicatul.

Contribuții financiare și structură de proiect

Compania arată că finanțarea include aporturi ale acționarilor și instrumente de creditare deja aprobate.

„majorarea plafonului împrumutului acordat de SNN (în calitate de creditor/împrumutător), în temeiul Contractului Cadru de împrumut nr. 1 din data de 16.08.2023, până la concurenta sumei de 243,000,000 USD şi, totodată, aprobarea încheierii, de către SNN, în calitate de împrumutător/creditor, a Actului adiţional nr. 3 la Contractul Cadru de împrumut nr. 1 din data de 16.08.2023, cu menţiunea că accesarea acestui împrumut se vă face de către Societatea RoPower Nuclear S.A. (împrumutatul) numai în măsură în care nu se vă putea asigura finanţarea Proiectului SMR de la Doiceşti din alte surse”, arată hotărârea acționarilor.

Nuclearelectrica susține că există mecanisme de protecție financiară și planuri de atragere de noi investiții.

Compania precizează că proiectul este „100% conformă etapelor specifice dezvoltării unui proiect nuclear, validată independent prin evaluări AIEA, conformă cu toate normele şi standardele industriei nucleare”.

Concluzie: proiect strategic pentru România

„Proiectele energetice strategice sunt şi trebuie să fie transpartinice, dezvoltate strict în interesul României, consumatorilor şi prin raportare la arealul de avantaje economico-financiare derivate din dezvoltarea acestor proiecte. În egală măsură, proiectele de infrastructură mare au nevoie de predictibilitate, stabilitate şi eforturi unite în vederea atingerii obiectivului final”, se mai arată în comunicat.

Nuclearelectrica subliniază că SMR Doicești este un proiect strategic, dezvoltat în parteneriat cu SUA, cu potențial major pentru securitatea energetică și industria nucleară a României.

„Proiectul SMR este unul robust, coordonat de o echipă de specialiști, special formată pentru a asigura implementarea proiectului conform celor mai înalte standarde, norme, ghiduri IAEA și bune practici internaționale ale industriei nucleare, fiind inițiat, dezvoltat și implementat pentru a oferi României și programului nuclear romanesc o oportunitate fară precedent în cadrul unui parteneriat de tradiție cu SUA, în industria nucleara, care datează din anii ’80”, conchide sursa citată.

