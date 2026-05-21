Live TV

Nuclearelectrica, despre SMR Doicești: Proiectul este conform normelor nucleare internaționale și este validat de AIEA

Data actualizării: Data publicării:
DOICESTI - PREZENTARE CENTRALA CU REACTOARE MODULARE - 18 MAR 2
Inquam Photos /George Călin
Din articol
Studii AIEA și etapele FEED Contribuții financiare și structură de proiect Concluzie: proiect strategic pentru România

Dezvoltarea etapizată a proiectului SMR de la Doicești respectă toate etapele specifice unui proiect nuclear și este validată independent prin evaluări ale Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), fiind aliniată normelor și standardelor din industria nucleară, a anunțat joi SN Nuclearelectrica.

„În Romania, Proiectul SMR Doiceşti a fost dezvoltat integral în baza hotărârilor acţionarilor săi şi cu respectarea acestor hotărâri (informaţie publica prin statutul de companie listata), fiind un proiect nuclear care se înscrie în noile evoluţii tehnologice nucleare la nivel international şi european, în baza singurei tehnologii certificate şi riguros analizate de experţii romani anterior selecţionării. Studiile preliminare efectuate până în prezent au indicat că structura geotehnică a amplasamentului Doiceşti este adecvată pentru dezvoltarea proiectului SMR, ceea ce reprezintă un aspect critic în continuarea implementării proiectului în conformitate cu strategia aprobată de acţionari, cu atât mai mult cu cât acţionarii SNN au aprobat în februarie 2026 Decizia Finala de Investiţie”, precizează comunicatul de presă.

Studii AIEA și etapele FEED

Nuclearelectrica precizează că studiile de amplasament au fost realizate de companii internaționale și respectă ghidurile AIEA.

„Următorul pas este cel al analizelor detaliate care va conduce la autorizarea amplasamentului, în conformitate cu etapele de lucru. În 2023 şi 2024, au fost parcurse etapele iniţiale de analize tehnice FEED 1 şi FEED 2, obligatorii într-un proiect nuclear, când s-au desfăşurat misiuni independente ale AIEA asupra amplasamentului selectat, ale căror concluzii au confirmat demersurile întreprinse şi au dus la implementarea unor măsuri suplimentare. Obiectivele FEED 2, practic datele care au determinat decizia de obţinere de FID, au fost finalizate conform graficului şi la un buget redus faţă de cel estimat, optimizarea costurilor fiind un obiectiv constant al companiei de proiect şi al Nuclearelectrica”, arată compania.

Citește și: Ioana Dogioiu: Proiectul nuclear de la Doicești, în analiză. „Nu s-a pus problema opririi”

În baza deciziilor acționarilor, proiectul este derulat sub obligații asumate de companie și parteneri.

„Suplimentar aspectelor de securitate nucleară, care reprezintă prioritatea absolută în orice proiect nuclear, principala agenda de lucru, începută deja din luna martie 2026, a echipelor de implementare are în vedere asigurarea finanţării, optimizarea continuă a costurilor, obţinerea de drepturi, licenţe, discount-uri, obiectivul final fiind că preţul pe MWh produs să fie unul comercial, accesibil. Practic, modelul optim de configuraţie tehnică care să determine cele mai avantajoase condiţii pentru Romania”, mai spune comunicatul.

Contribuții financiare și structură de proiect

Compania arată că finanțarea include aporturi ale acționarilor și instrumente de creditare deja aprobate.

„majorarea plafonului împrumutului acordat de SNN (în calitate de creditor/împrumutător), în temeiul Contractului Cadru de împrumut nr. 1 din data de 16.08.2023, până la concurenta sumei de 243,000,000 USD şi, totodată, aprobarea încheierii, de către SNN, în calitate de împrumutător/creditor, a Actului adiţional nr. 3 la Contractul Cadru de împrumut nr. 1 din data de 16.08.2023, cu menţiunea că accesarea acestui împrumut se vă face de către Societatea RoPower Nuclear S.A. (împrumutatul) numai în măsură în care nu se vă putea asigura finanţarea Proiectului SMR de la Doiceşti din alte surse”, arată hotărârea acționarilor.

Nuclearelectrica susține că există mecanisme de protecție financiară și planuri de atragere de noi investiții.

Compania precizează că proiectul este „100% conformă etapelor specifice dezvoltării unui proiect nuclear, validată independent prin evaluări AIEA, conformă cu toate normele şi standardele industriei nucleare”.

Citește și: Bolojan, despre ce a găsit în „cămară”: Reactorul de la Doiceşti a consumat 240 de milioane de dolari. Vom rămâne cu un teren şi hârtii

Concluzie: proiect strategic pentru România

„Proiectele energetice strategice sunt şi trebuie să fie transpartinice, dezvoltate strict în interesul României, consumatorilor şi prin raportare la arealul de avantaje economico-financiare derivate din dezvoltarea acestor proiecte. În egală măsură, proiectele de infrastructură mare au nevoie de predictibilitate, stabilitate şi eforturi unite în vederea atingerii obiectivului final”, se mai arată în comunicat.

Nuclearelectrica subliniază că SMR Doicești este un proiect strategic, dezvoltat în parteneriat cu SUA, cu potențial major pentru securitatea energetică și industria nucleară a României.

„Proiectul SMR este unul robust, coordonat de o echipă de specialiști, special formată pentru a asigura implementarea proiectului conform celor mai înalte standarde, norme, ghiduri IAEA și bune practici internaționale ale industriei nucleare, fiind inițiat, dezvoltat și implementat pentru a oferi României și programului nuclear romanesc o oportunitate fară precedent în cadrul unui parteneriat de tradiție cu SUA, în industria nucleara, care datează din anii ’80”, conchide sursa citată.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin walks at Beijing Capital Airport as he departs Beijing on May 20, 2026
1
Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a nemulțumit pe liderul de...
ilustrație drone război
2
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline...
511089647_3557002091099767_804332191857244105_n
3
Un deputat a demisionat din grupul PSD pentru a trece la PNL. Inițial, a fost ales pe...
170314_PG_GELU_VOICAN_VOICULESCU_03_INQUAM_PHOTOS_Octav_Ganea_
4
Gelu Voican Voiculescu susține într-un proces împotriva fiicei sale că a vândut fictiv o...
mario iorgulescu
5
Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare
Radu Naum a spus doar două cuvinte după ce a auzit ce ar face Gigi Becali dacă ar fi președintele României
Digi Sport
Radu Naum a spus doar două cuvinte după ce a auzit ce ar face Gigi Becali dacă ar fi președintele României
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ioana ene dogioiu
Ioana Dogioiu: Proiectul nuclear de la Doicești, în analiză. „Nu s-a pus problema opririi”
grindeanu bolojan
Grindeanu, după ce Bolojan a vorbit despre „probleme serioase” la SMR Doicești: „E demis, slăbește companii strategice ale statului”
bogdan ivan
Bogdan Ivan, replică pentru Bolojan pe proiectul SMR Doiceşti : „Nu e un cămin cultural sau un drum comunal, ci un obiectiv strategic”
doicesti
Ilie Bolojan critică proiectul reactoarelor nucleare de la Doicești: „Are probleme serioase, am informat ambasada SUA”
doicesti
Nuclearelectrica, după declarațiile lui Ilie Bolojan despre reactorul de la Doicești: „Prezintă un potenţial enorm de dezvoltare”
Recomandările redacţiei
Soldați români cu AK-47
Comisia Europeană a semnat acordul SAFE cu România, în valoare de...
Ilie Bolojan (1)
Reacția lui Bolojan după ce ANRE a adoptat măsuri împotriva...
oana gheorghiu in sedinta de guvern
„Un volum enorm de muncă”: Răspunsul primit de Oana Gheorghiu de la o...
Secretarul de stat american, Marco Rubio.
Trump este „foarte dezamăgit” de NATO în legătură cu reacția la...
Ultimele știri
Becali a vorbit cu Grindeanu, după întâlnirea cu Nicușor Dan: „Nici el nu ştie încă numele premierului. Nazare și Tomac sunt pe listă”
MApN așteaptă votul Parlamentului pentru acordul privind programul SAFE: Contractele pentru apărare pot fi semnate după ratificare
Peter Magyar: După războiul din Ucraina, toată Uniunea Europeană va reveni la gazul rusesc mai ieftin
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cher a împlinit 80 de ani. Povestea iubirilor ei tumultoase, de la Sonny Bono și Tom Cruise la partenerul cu...
Cancan
Mario Iorgulescu, prima REACȚIE după ce și-a aflat pedeapsa. Ce mesaj i-a trimis lui Dan Capatos 😲
Fanatik.ro
MM Stoica le taie elanul oltenilor: „Hegemonia Universității Craiova? Mai vedem!” Înțepături pentru Dinamo și...
editiadedimineata.ro
Cele mai importante imagini ale anului, la București. Expoziția World Press Photo 2026 s-a deschis în Piața...
Fanatik.ro
Cu ce se ocupă fosta soție a lui Ioan Timofte. Silvia Pop a lăsat traiul din România pentru luxul din SUA
Adevărul
Diana Buzoianu îi răspunde lui Florin Prunea după acuzațiile de „videochat”: „Genul ăsta de atac furibund...
Playtech
Mulți români pot rămâne fără acces la banii din cont dacă ignoră aceste detalii. Situațiile în care cardul...
Digi FM
Ce s-a schimbat în viața Lilianei Ștefan după despărțirea de Dan Bittman. Cu ce se ocupă în 2026: ”A trebuit...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lui Prunea nu i-a venit să creadă: ”Florine, am divorțat din cauza ta!”
Pro FM
Loredana Groza, antrenament în colanți mulați și top scurt. În câteva săptămâni împlinește 56 de ani, dar e...
Film Now
Geena Davis, mărturisiri despre începuturile carierei sale. Ce greșeli a făcut în filmul ei de debut: „Nu...
Adevarul
Filmul tragediei din Bacău, unde un elev s-a înecat și a murit în pauză. Prima ambulanță nu avea medic...
Newsweek
Pensiile scad cu 20%. Vârsta de pensionare crește cu 2 ani. De ce România nu scapă de acest scenariu global?
Digi FM
Are 17 ani și o afacere profitabilă într-un loc care multora le-ar da fiori. Cu ce se ocupă o adolescentă din...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
4 lucruri pe care cardiologii spun să le faci după ora 17:00 ca să îți protejezi inima. Rutina de seară...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Jon Voight, devastat de planurile fiicei sale Angelina Jolie. Apropiați: „Se teme că nu se vor mai împăca...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...