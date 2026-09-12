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Video Nuntă mare în politică. Alexandru Nazare s-a căsătorit astăzi: „Sunt mai emoționat ca niciodată”

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Alexandru Nazare s-a căsătorit Foto: Captură Digi24
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Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, este mire astăzi, iar naș îi este chiar omologul său din Grecia. Cei doi se cunosc de șase ani, din proiecte europene, iar relația profesională s-a transformat într-o prietenie.

Alexandru Nazare se căsătorește azi, în București, cu Maria Mihali, interpretă de muzică populară din Maramureș după o relație discretă de aproximativ doi ani.

8 preoți au oficiat ceremonia care a avut loc Mănăstirea Cașin din Capitală. Nașul cuplului este ministrul Finanțelor din Grecia și președintele Eurogrup, primit vineri la Cotroceni de președintele Nicușor Dan.

„O aștept. Eu am fost foarte curios să văd rochia, dar am păstrat secretul. Vom păstra tradițiile, vrea foarte mult să păstreze aceste tradiții. În Maramureș știți că se păstrează foarte bine tradițiile. Sunt mai emoționat ca niciodată”, a declarat Nazare jurnaliștilor.

Editor : A.P.

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