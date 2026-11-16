O ambarcaţiune ARSVOM intervine la o navă aflată în derivă. Cargo-ul tanzanian fusese atacat la mijlocul lunii septembrie

O ambarcaţiune a Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) intervine, luni, la o navă aflată în derivă, în Marea Neagră, la şase mile marine de digul de nord din Zona Midia.

Reprezentanţii ARSVOM au anunţat că, luni, Căpitănia Zonală Constanţa a solicitat intervenţia Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare pentru operaţiunea de salvare a navei Mariam M, sub pavilion Tanzania.

„La ora 14:12, nava SAR Artemis pleacă din dana 78 a portului Constanţa către nava Mariam M, aflată în derivă la 6 Mm de digul de nord Midia”, au afirmat reprezentanţii ARSVOM.

La ora transmiterii acestei ştiri, misiunea ARSVOM este în desfăşurare.

Nava atacată venea din Ucraina

Un atac tragic asupra navei de marfă tanzaniene MARIAM M în Marea Neagră a dus la moartea căpitanului și la rănirea mai multor membri ai echipajului, relata publicația Seanews la 17 septembrie.

Conform publicației, nava de marfă generală MARIAM M (IMO 9167667), sub pavilion tanzanian, a fost atacată în Marea Neagră. Căpitanul navei și-a pierdut viața în urma atacului, iar unii membri ai echipajului ar fi fost răniți. Se crede că nava ar fi fost ținta atacului în apropierea Canalului Bystroe.

Se presupune că nava a fost atacată în timp ce se îndrepta spre Ucraina.

Imaginile distribuite pe rețelele sociale arată arsuri grave și urme de explozie pe suprastructura navei, iar potrivit rapoartelor, au existat victime în urma incidentului.

Editor : Sebastian Eduard