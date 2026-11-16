Live TV

O ambarcaţiune ARSVOM intervine la o navă aflată în derivă. Cargo-ul tanzanian fusese atacat la mijlocul lunii septembrie

Data actualizării: Data publicării:
Nava Mariam M
Foto: SeaNews
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Nava atacată venea din Ucraina

O ambarcaţiune a Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) intervine, luni, la o navă aflată în derivă, în Marea Neagră, la şase mile marine de digul de nord din Zona Midia.

Reprezentanţii ARSVOM au anunţat că, luni, Căpitănia Zonală Constanţa a solicitat intervenţia Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare pentru operaţiunea de salvare a navei Mariam M, sub pavilion Tanzania.

„La ora 14:12, nava SAR Artemis pleacă din dana 78 a portului Constanţa către nava Mariam M, aflată în derivă la 6 Mm de digul de nord Midia”, au afirmat reprezentanţii ARSVOM.

La ora transmiterii acestei ştiri, misiunea ARSVOM este în desfăşurare.

Nava atacată venea din Ucraina

Un atac tragic asupra navei de marfă tanzaniene MARIAM M în Marea Neagră a dus la moartea căpitanului și la rănirea mai multor membri ai echipajului, relata publicația Seanews la 17 septembrie.

Conform publicației, nava de marfă generală MARIAM M (IMO 9167667), sub pavilion tanzanian, a fost atacată în Marea Neagră. Căpitanul navei și-a pierdut viața în urma atacului, iar unii membri ai echipajului ar fi fost răniți. Se crede că nava ar fi fost ținta atacului în apropierea Canalului Bystroe.

Se presupune că nava a fost atacată în timp ce se îndrepta spre Ucraina.

Imaginile distribuite pe rețelele sociale arată arsuri grave și urme de explozie pe suprastructura navei, iar potrivit rapoartelor, au existat victime în urma incidentului.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
901366105_1052749291168998_908874715800175855_n
1
București. Manifestația pro Georgescu de la Izvor s-a încheiat. O parte dintre...
Președintele bulgar, Rumen Radev, dă mâna cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski
2
Bulgaria oprește livrările de arme și ajutorul financiar pentru Ucraina. Condițiile puse...
Nicușor Dan și Sorin Grindeanu.
3
Robert Negoiță susține că Nicușor Dan ar fi împins PSD să facă reforma administrativă...
boris johnson vladimir putin
4
Boris Johnson, despre întâlnirea cu Lavrov: „M-a forțat să beau cantități enorme de...
Petrolier în Venezuela
5
„Petrolul era dreptul nostru din naștere”. Cum a ajuns Donald Trump să revendice bogăția...
I-a spus ADIO, după ce a luat-o pe calea credinței. Un nou divorț de răsunet
Digi Sport
I-a spus ADIO, după ce a luat-o pe calea credinței. Un nou divorț de răsunet
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
A ship on the horizon of the black sea
Alertă în Marea Neagră. O navă cargo care plecase din Tulcea s-a scufundat în zona economică exclusivă bulgară
radu oprea (1)
Drone aeriene detectate de o aeronavă franceză în Marea Neagră. Ministrul Apărării anunță două intervenții de neutralizare
podul kerci
Ucraina a bombardat podul lui Putin. Construcția care leagă peninsula Crimeea de Rusia era printre cele mai bine păzite
profimedia-1149102470
De la experimente la strategie de luptă: cum devin dronele noua speranță pentru soldații răniți pe front în războiul din Ucraina
seagoing ship on the danube
Navele comerciale, avertizate să evite o zonă din largul Deltei Dunării după trei atacuri cu drone
Recomandările redacţiei
Emil Boc.
Emil Boc, despre comasarea județelor: „În loc de 15, am propus...
marian neacsu psd
Reforma instituțiilor și companiilor de stat, pe masa PSD. Marian...
frunze tomnatice si oameni in parc
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Prognoza meteo pentru...
Hermes
Misterul dispariției miliardelor Hermès: moștenitorul acuză furt...
Ultimele știri
AUR a anunțat că a sesizat DNA în cazul contractelor SAFE de 5,7 miliarde de euro cu Rheinmetall. Ce explicații cere Guvernului
Avioane Craiova a predat primele două aeronave IAR-99 SM dintr-un program de modernizare de 275 de milioane de lei
Autorul unui atac cu cuţitul de la o şcoală din Dublin, în care au fost răniţi mai mulţi copii, a fost condamnat la închisoare pe viaţă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"A pierdut contactul cu realitatea". Reacții după ce Kim Kardashian a anunțat că-și face dressing de 8.000 mp
Cancan
Cresc pensiile cu 219 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii care se vor bucura de această...
Fanatik.ro
O echipă de handbal din Liga Florilor a ajuns în spital. Clubul amenință cu plângere penală! Update
editiadedimineata.ro
Protestele din Franța, amplificate de rețele de dezinformare pro-ruse, MAGA și israeliene
Fanatik.ro
Polonezii fac praf fotbalul românesc și pe patronii din SuperLiga! Au dreptate? Daniel Șendre și Marcel...
Adevărul
Europa, lăsată pe dinafară la negocierile de pace. Ce îi lipsește UE ca să conteze în discuțiile despre...
Digieconomic
Când poate ANAF să verifice averea unei persoane fizice și cum se justifică diferențele dintre venituri și...
Digi FM
Nepotul lui Ion Țiriac a lucrat ca electrician la noua arenă sportivă a familiei. Alexandru are 18 ani...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
La 18 ani, Alexandru Țiriac a luat cuvântul, după inaugurarea ”bijuteriei” de 7.500.000 €: ”Cu o floare nu se...
Pro FM
Thalia, spectaculoasă la 55 de ani. Într-un costum auriu mulat, a făcut senzație alături de Karol G, cu 20 de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Robert De Niro, devastat după moartea fostei partenere, mama gemenilor lui: „Există o limită pentru cât poate...
Adevarul
O nouă modificare a numărului de elevi la clasă? „Dacă mai acceptăm și asta, ne merităm soarta”
Newsweek
OFICIAL Guvernul confirmă indexarea tuturor pensiilor. Ar exista 3 scenarii. Creșteri între 90 și 200 lei
Digi FM
Cum s-a schimbat viața unei tinere britanice după ce s-a trezit din somn vorbind cu un accent complet diferit
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum ar fi arătat Pământul dacă viața nu ar fi existat niciodată? O simulare dezvăluie o lume surprinzătoare
Digi Animal World
Un obicei nociv al stăpânului poate afecta grav sănătatea câinelui. Ce au descoperit cercetătorii
Film Now
"A fost groaznică, așa că am concediat-o". Quentin Tarantino, dezvăluiri neașteptate despre o actriță din...
UTV
Andra Gogan, premiată de Forbes România la 28 de ani. Artista a intrat în topul „30 Under 30” după succesul...