O angajată a Poștei a furat titluri de stat de peste un milion de lei. Femeia ar fi grav bolnavă și ar fi luat banii pentru tratament

O angajată a Poștei Române a fost reținută de polițiști, după ce ar fi furat titluri de stat de peste un milion de lei.

Femeia, în vârstă de 57 de ani, și-ar fi însușit, pe parcursul unui an și jumătate, contravaloarea a 23 de titluri de stat, prin anularea acestora din aplicația informatică și o serie de deconturi fictive.

Potrivit surselor Digi24, aceasta ar fi grav bolnavă și ar fi avut nevoie de bani pentru tratament.

După ce a petrecut o noapte în arest, magistrații au decis că angajata poștei nu reprezintă un pericol public și că poate fi cercetată sub control judiciar.

