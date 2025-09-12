Live TV

O angajată a Poștei a furat titluri de stat de peste un milion de lei. Femeia ar fi grav bolnavă și ar fi luat banii pentru tratament

Data publicării:
cutie postala
Foto: Poșta Română

O angajată a Poștei Române a fost reținută de polițiști, după ce ar fi furat titluri de stat de peste un milion de lei.

Femeia, în vârstă de 57 de ani, și-ar fi însușit, pe parcursul unui an și jumătate, contravaloarea a 23 de titluri de stat, prin anularea acestora din aplicația informatică și o serie de deconturi fictive.

Potrivit surselor Digi24, aceasta ar fi grav bolnavă și ar fi avut nevoie de bani pentru tratament.

După ce a petrecut o noapte în arest, magistrații au decis că angajata poștei nu reprezintă un pericol public și că poate fi cercetată sub control judiciar.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1036013505
1
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga...
Avioane SU-30 Algeria
2
Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda. Statul care a...
gnshgns
3
Cine e Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk. FBI dezvăluie filmul crimei, ce mesaje...
biserica ilegala gigi becali
4
Biserică ridicată ilegal în zonă protejată, de familia lui Gigi Becali. Deputatul nu dă...
Vladimir Putin
5
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă...
”Cel mai înfricoșător om din lume” a dat lovitura și s-a transformat total!
Digi Sport
”Cel mai înfricoșător om din lume” a dat lovitura și s-a transformat total!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Mark Rutte și generalul Alexus Grynkewich, în conferința de presă. Foto: Profimedia
NATO anunță un nou scut împotriva Rusiei, după „încălcările rusești...
Ministrul Dragoș Pîslaru și echipa. Foto- Facebook
România a transmis oficial PNRR-ul renegociat către Comisia...
sorin lucaci apele romane
Ministra Mediului l-a demis pe Sorin Lucaci de la conducerea „Apele...
drone polonia
SUA se alătură aliaților occidentali și critică Rusia pentru...
Ultimele știri
Întâlnire la clubul de golf: Trump și premierul din Qatar vor discuta, în contextul crizei din Gaza
Bărbat beat, prins la volan în Mureş. El abia îşi redobândise permisul de conducere, după ce i-a fost anulat pentru fapte similare
Ipoteză tulburătoare în cazul nigerianului care a violat o prostituată, în Capitală. Poliția face un apel către alte posibile victime
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
pensionar la bancomat
Ministrul Muncii vrea să crească numărul pensiilor virate prin bancă. Reacția bătrânilor de la sate: „Nu e bună pe card”
Polish F-16s on display as Prime Minister Donald Tusk meets pilots after Russian drone breach
Mașina premierului polonez Donald Tusk a fost furată din fața casei. Locuința este păzită 24 de ore din 24
15 bărbați au jefuit un magazin de bijuterii din California.
VIDEO Momentul în care o mașină sparge fațada unui magazin de bijuterii, apoi 15 hoți intră și fură tot ce prind
Rom, Italien, Europa, Trevi-Brunnen, Fontana di Trevi, Touristenattraktion, barocker Brunnen, kunstvolles Bauwerk, Touri
Rețea de români prinsă cu escrocherii în Roma. Păcăleau turiștii cu alba-neagra și în același timp le furau din buzunare
BUCURESTI - ZIUA POLITIEI ROMANE - STANDURI EXPOZITIONALE - 25 M
Un tată și-a reclamat la Poliție fiica de 19 ani după ce fata i-ar fi furat bani și bijuterii de 300.000 de lei
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd s-a terminat! Patru zodii vor avea noroc din plin: „Acum este momentul potrivit pentru a...
Cancan
Motivul REAL pentru care familia Irynei, ucraineanca de 23 de ani înjunghiată mortal în tren, a refuzat...
Fanatik.ro
Câștigătorul US Open 2025, Carlos Alcaraz, are o nouă iubită. Cine este tânăra care l-a cucerit 
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
Indexarea pensiilor amânată până în 2027. Cine va pierde câte 600 de lei pe lună din cei 4 milioane de...
Adevărul
Până la ce vârstă este un român apt de muncă, fără boli
Playtech
Zi liberă plătită pentru părinți, la început de an școlar. Ce prevede propunerea depusă la Senat
Digi FM
Cristina Cioran, după ce fostul ei iubit a fost condamnat la patru ani de închisoare: "Mă concentrez pe copii...
Digi Sport
Gică Hagi revine!
Pro FM
Cleopatra Stratan a renunțat la imaginea dulce și diafană. A pozat în rochie mini mulată, în lumina apusului...
Film Now
Margot Robbie, cea mai îndrăzneață apariție din carieră. Rochia aproape inexistentă a lăsat totul la vedere
Adevarul
Un mare combinat siderurgic din România, cu istorie de 140 de ani, și-a închis porțile
Newsweek
Pensionarii vor pierde 500 lei la pensie în următorii 2 ani. Anunțul FMI care dă fiori
Digi FM
La cine ajunge casa de modă Armani, după moartea designerului care a creat imperiul. Giorgio Armani nu avea...
Digi World
Metoda ABCDE care îți poate salva viața. Cum recunoști cancerul de piele și 9 semne pe care să nu le ignori
Digi Animal World
Momentul când un câine prinde o dinamită cu botul și oprește explozia. A salvat 10 oameni de la moarte
Film Now
„Regina” lui. Cameron Diaz, alături de Benji Madden, la un an de la ultima lor apariție în public. Soții, la...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea