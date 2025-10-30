Live TV

O bombă cu ceas: aproape 50% din locuințele cu gaze nu au făcute revizii. Obligația verificării periodice, scoasă în 2011

Data publicării:
gaze-conducte-inquam-octav-ganea
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
„Explozia” firmelor de servicii și prăbușirea calității Neglijența este principala cauză a exploziilor Infrastructură îmbătrânită și lipsă de educație „Exploziile nu sunt doar accidente tehnice, ci și o explozie a nepăsării colective” Soluția: revenirea la control integrat și reglementat

România se confruntă tot mai des cu explozii de gaze, care lasă în urmă clădiri distruse și vieți pierdute. De la blocuri de locuințe până la case vechi și spații comerciale, tragediile s-au înmulțit alarmant. În spatele acestor accidente stau neglijența, lipsa verificărilor și un sistem care a pierdut controlul asupra siguranței instalațiilor de gaze, a transmis Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

În 2011, o schimbare legislativă aparent minoră a produs efecte majore. A fost eliminată obligația ca verificarea periodică a instalațiilor de gaze, care era făcută o dată la doi ani, să fie realizată de operatorul de distribuție din zonă.

De atunci, această activitate poate fi făcută de orice firmă autorizată ANRE (Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei), aleasă de consumator.

Potrivit specialiștilor din domeniu, această liberalizare a dus la o scădere a controlului, dar și a responsabilității.

„Atunci când toate etapele: proiectare, avizare, execuție, verificare și distribuție, erau realizate de același operator, răspunderea era clară. Acum ea s-a rispit între sute de firme mici, fără experiență și fără control riguros”, a explicat Dumitru Chisăliță.

„Explozia” firmelor de servicii și prăbușirea calității

După 2012, cererea pentru servicii conexe precum proiectare, execuție, revizii și reparații, a crescut semnificativ.

Efortul redus și prețurile atractive au atras în domeniu mii de persoane fără pregătire în gaze naturale. În câțiva ani, peste 1.500 de firme au primit autorizații, reunind mai mult de 15.000 de lucrători.

„S-a ajuns ca verificările să fie făcute doar formal, în baza unui preț și a unei semnături, chiar dacă existau abateri de la normativ. Practic, s-a cumpărat un aviz, nu o siguranță”, a transmis Chisăliță.

În acest context, consumatorul, dornic să economisească, a devenit complice fără voie. Pentru o sumă mai mică, primea o lucrare neconformă, iar pentru o sumă mai mare, obținea un „aviz favorabil” fără prea multe întrebări.

Rezultatul: o piață haotică, unde prețul a contat mai mult decât siguranța.

Neglijența este principala cauză a exploziilor

Cea mai frecventă cauză a exploziilor de gaze rămâne neglijența umană. Instalații improvizate, reparații „după ureche” și lipsa verificărilor tehnice creează adevărate bombe cu ceas în locuințe.

„O estimare a Asociației Energia Inteligentă, bazată pe date din localități precum Mioveni, arată că aproximativ 40% din instalațiile de gaze din România nu au efectuat nici verificarea, nici revizia tehnică”, a avertizat Chisăliță.

În plus, necunoașterea amplasamentului conductelor contribuie la tragedii.  În graba modernizărilor, firmele de construcții sapă fără să consulte hărți actualizate.

Conducte vechi, marcaje lipsă și comunicare deficitară între instituții, toate duc la accidente care ar fi putut fi evitate.

Infrastructură îmbătrânită și lipsă de educație

O altă cauză majoră este starea infrastructurii, multe conducte au fost instalate în urmă cu zeci de ani, iar întreținerea lor este adesea superficială.

În unele cazuri, lucrări de reabilitare neconforme au deteriorat sistemele subterane, crescând riscul de scurgeri.

Dar problema nu este doar tehnică, ci și educațională, puțini români știu cum să reacționeze la mirosul de gaz sau cum să acționeze în caz de scurgeri.

În școli nu se predă siguranța domestică, iar campaniile publice sunt rare și ignorate.

„Prevenția nu înseamnă doar aparate moderne, ci și educație. Într-o societate în care informația circulă rapid, paradoxal, educația practică lipsește”, a atras atenția Chisăliță.

„Exploziile nu sunt doar accidente tehnice, ci și o explozie a nepăsării colective”

Fiecare tragedie vorbește despre o lipsă de responsabilitate sistemică.

„Explozia nu e doar a gazelor, ci și a indiferenței. Reparam ieftin și repede, fără să gândim pe termen lung. Sistemul nu mai știe să prevină, ci doar să plângă după”, a mai spus președintele AEI.

Întrebarea care rămâne este: cât timp vom continua să reacționăm doar după ce se întâmplă tragedia? „Fiecare clădire prăbușită e o lecție despre neglijență, dar și despre lipsa unei culturi a responsabilității”, a transmis Chisăliță. 

Soluția: revenirea la control integrat și reglementat

Asociația Energia Inteligentă propune o soluție concretă: reintegrarea activităților de proiectare, construcție și verificare sub responsabilitatea distribuitorului de gaze și reglementarea tarifelor aferente.

„Experiența altor țări arată clar: în Anglia, externalizarea acestor servicii a dus la scăderea numărului de accidente. În Italia, însă, numărul lor a crescut. Iar noi, românii, avem mai mult în comun cu Italia decât cu Anglia”, a concluzionat Chisăliță.

