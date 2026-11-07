O bombă de aviaţie, cu greutatea de aproximativ 100 de kilograme, a fost descoperită sâmbătă în localitatea Cărbunari, comuna Grajduri, din judeţul Iaşi, proiectilul fiind identificat şi ridicat de echipa pirotehnică a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).

„În urma intervenţiei, a fost identificată şi ridicată o bombă de aviaţie explozivă, forjată, cu o greutate de aproximativ 100 kg, provenită din timpul conflictelor armate. Elementul de muniţie a fost transportat în condiţii de siguranţă, în vederea depozitării şi distrugerii ulterioare”, a transmis ISU Iaşi.

Intervenţia a fost realizată de o echipă pirotehnică sub comanda locotenentului George Blănaru şi având în componenţă pe plutonierul adjutant-şef Dănuţ Toporoceanu şi plutonierul major Paul Varga.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În acest context, instituţia subliniază faptul că în spatele fiecărei misiuni de acest gen se află o echipă care îşi asumă riscuri pentru ca ceilalţi să fie în siguranţă.

„Fiecare element de muniţie descoperit ascunde un pericol, iar fiecare intervenţie presupune evaluarea atentă a riscurilor, experienţă, stăpânire de sine şi o responsabilitate uriaşă. Nu sunt doar specialişti în identificarea şi neutralizarea muniţiei neexplodate. Sunt colegii noştri, sunt părinţi, fii, soţi şi oameni care, la finalul fiecărei misiuni, îşi doresc să se întoarcă acasă, la familiile lor. În spatele unei ştiri despre o bombă descoperită şi ridicată în siguranţă se află profesionalismul, curajul şi munca unor salvatori care acţionează cu discreţie, fără să caute recunoaştere, dar care merită întreaga noastră apreciere", arată ISU Iaşi.

Autorităţile recomandă cetăţenilor ca în cazul în care observă elemente de muniţie neexplodată să nu le atingă şi să anunţe autorităţile la numărul de urgenţă 112.

„Muniţia rămasă neexplodată reprezintă un pericol real, chiar şi după trecerea mai multor decenii", precizează ISU Iaşi.

Editor : A.P.