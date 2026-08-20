O bombă din Al Doilea Război Mondial a fost descoperită în Lunca Banului, Vaslui: proiectilul de 70 de kilograme era folosit de aviație

Membrii echipajului pirotehnic al Detaşamentului de Pompieri Vaslui din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) au intervenit, joi, pentru asanarea unei bombe de aviaţie din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, descoperite în localitatea Lunca Veche din comuna Lunca Banului cu ocazia unor lucrări agricole efectuate în zonă.

Reprezentanţii ISU Vaslui au precizat, pentru Agerpres, că în zona unde a fost găsită bomba au avut loc, în toamna anului trecut, lucrări de decolmatare a unui afluent al Prutului, iar grămezile de pământ rămase compacte au fost împrăştiate.

„La sosirea la locul intervenţiei, echipajul pirotehnic a identificat şi asanat o bombă de aviaţie explozivă SD 70, de aproximativ 70 de kilograme, provenită din perioada celui de-al Doilea Război Mondial. Misiunea s-a desfăşurat sub comanda ofiţerului specialist pirotehnic. Muniţia a fost ridicată şi transportată în condiţii de siguranţă, urmând a fi distrusă ulterior, în cadrul unei misiuni specifice", a transmis ISU Vaslui.

Pompierii le recomandă cetăţenilor să apeleze imediat numărul de urgenţă 112 dacă descoperă astfel de elemente de muniţie, să evite manipularea obiectelor metalice suspecte găsite în sol şi să respecte indicaţiile autorităţilor în zonele în care se desfăşoară intervenţii de asanare.

Editor : B.E.