O britanică a murit în Bahamas în timp ce încerca să-şi salveze fiii de la înec. Cum s-a întâmplat totul

O turistă britanică a murit în timp ce încerca să-şi salveze de la înec cei doi fii luaţi de curenţi în timp ce făceau snorkelling în Bahamas, informează sâmbătă DPA/PA Media, potrivit Agerpres.

Poliţia Regală din Bahamas a declarat că poliţiştii din Bimini, cel mai vestic district al acestei ţări insulare, au demarat marţi o anchetă în legătură cu decesul unei femei din Marea Britanie în vârstă de 36 de ani.

Potrivit poliţiei, femeia făcea snorkeling împreună cu soţul său şi cei doi fii, în apropierea extremităţii sudice a insulei, când ambii copii ar fi fost luaţi de curenţii puternici.

În încercarea de a-şi salva copiii, „femeia a fost luată la rândul ei de curenţi”, a precizat poliţia. Copiii au fost salvaţi ulterior.

„Ofiţerii au intervenit şi, la sosire, au aflat că femeia fusese transportată la clinica locală pentru îngrijiri medicale, unde a fost declarată decedată de un medic local, în pofida eforturilor de a-i salva viaţa”, se arată într-o declaraţie publicată pe reţelele sociale de Poliţia Regală din Bahamas.

„În acest moment nu se suspectează nicio faptă ilegală. Va fi efectuată o autopsie pentru a ajuta la stabilirea cauzei exacte a decesului”, a precizat poliţia.

Editor : C.L.B.