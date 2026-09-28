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Galerie Foto O capsulă a timpului, ascunsă de peste 100 de ani, a fost descoperită în Turnul Sfatului din Sibiu. Ce se află în interior

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O capsulă a timpului care conține documente vechi de peste 100 de ani a fost descoperită în acoperișul Turnului Sfatului din Sibiu. Foto: Primăria Municipiului Sibiu/ Facebook
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O capsulă a timpului care conține documente vechi de peste 100 de ani a fost descoperită în acoperișul Turnului Sfatului din Sibiu, în timpul lucrărilor de reabilitare. Cilindrul a fost transportat la laboratorul de restaurare al Muzeului Brukenthal, unde specialiștii urmează să desfacă și să restaureze documentele din interior.

Lucrările au început în ianuarie, în cadrul unui proiect de 9,27 milioane de lei, şi sunt programate să dureze 24 de luni. În acest interval, Turnul Sfatului nu poate fi vizitat.

„Reabilitând Turnul Sfatului, redescoperim pagini din istoria oraşului. Astăzi, echipa constructorului care lucra în acoperiş a găsit o capsulă a timpului - un cilindru cu diametru de 15 cm şi lungime de 30 de cm. Aceasta a fost transportată la laboratorul de restaurare a Muzeului Brukenthal care se va ocupa să desfacă mănunchiul de documente din capsulă şi să le restaureze”, a anunţat, luni, Primăria Sibiu, într-un mesaj pe pagina de Facebook.

La prima vedere, este vorba despre documente mai vechi de 100 de ani, dar detaliile vor fi stabilite de specialişti.

O capsulă a timpului care conține documente vechi de peste 100 de ani a fost descoperită în acoperișul Turnului Sfatului din Sibiu. Foto: Primăria Municipiului Sibiu/ Facebook
O capsulă a timpului care conține documente vechi de peste 100 de ani a fost descoperită în acoperișul Turnului Sfatului din Sibiu. Foto: Primăria Municipiului Sibiu/ Facebook
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O capsulă a timpului care conține documente vechi de peste 100 de ani a fost descoperită în acoperișul Turnului Sfatului din Sibiu. Foto: Primăria Municipiului Sibiu/ Facebook | Poza 1 din 5
O capsulă a timpului care conține documente vechi de peste 100 de ani a fost descoperită în acoperișul Turnului Sfatului din Sibiu. Foto: Primăria Municipiului Sibiu/ Facebook
O capsulă a timpului care conține documente vechi de peste 100 de ani a fost descoperită în acoperișul Turnului Sfatului din Sibiu. Foto: Primăria Municipiului Sibiu/ Facebook | Poza 2 din 5
O capsulă a timpului care conține documente vechi de peste 100 de ani a fost descoperită în acoperișul Turnului Sfatului din Sibiu. Foto: Primăria Municipiului Sibiu/ Facebook
O capsulă a timpului care conține documente vechi de peste 100 de ani a fost descoperită în acoperișul Turnului Sfatului din Sibiu. Foto: Primăria Municipiului Sibiu/ Facebook | Poza 3 din 5
O capsulă a timpului care conține documente vechi de peste 100 de ani a fost descoperită în acoperișul Turnului Sfatului din Sibiu. Foto: Primăria Municipiului Sibiu/ Facebook
O capsulă a timpului care conține documente vechi de peste 100 de ani a fost descoperită în acoperișul Turnului Sfatului din Sibiu. Foto: Primăria Municipiului Sibiu/ Facebook | Poza 4 din 5
O capsulă a timpului care conține documente vechi de peste 100 de ani a fost descoperită în acoperișul Turnului Sfatului din Sibiu. Foto: Primăria Municipiului Sibiu/ Facebook
O capsulă a timpului care conține documente vechi de peste 100 de ani a fost descoperită în acoperișul Turnului Sfatului din Sibiu. Foto: Primăria Municipiului Sibiu/ Facebook | Poza 5 din 5
O capsulă a timpului care conține documente vechi de peste 100 de ani a fost descoperită în acoperișul Turnului Sfatului din Sibiu. Foto: Primăria Municipiului Sibiu/ Facebook
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Lucrările de reabilitare au început la 19 ianuarie 2026, iar Turnul Sfatului s-a închis pentru vizitatori.

Asocierea Decorint SRL din Cluj-Napoca & Domino Construct Expert SRL din Mureş execută lucrările, în cadrul unei investiţii în valoare de 9,27 milioane de lei, pentru care Primăria Sibiu a obţinut fonduri europene nerambursabile prin Programul Regiunea Centru.

Turnul Sfatului din Sibiu este un obiectiv istoric datând din secolul al XIII-lea, dar şi o atracţie turistică.

Turnul are o înălţime de 71 de metri, iar pentru a ajunge în vârf trebuie urcate 141 de trepte. De aici poate fi admirată o imagine de ansamblu asupra centrului istoric.

La penultimul etaj poate fi văzut mecanismul ceasului. Pus în funcţiune în decembrie 1906, ceasul a fost fabricat de firma „J.J. Fuchs & Fii” din Bernberg (Saxonia).

Editor : Ș.A.

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