O doctoriță băută a provocat un accident rutier în drum spre spital, unde urma să intre de gardă

O doctoriță din Alexandria a făcut accident cu mașina după ce s-a urcat băută la volan. Medicul se îndrepta către spital, unde era de gardă. Polițiștii au deschis un dosar penal.

Femeia nu a acordat prioritate unui alt autoturism la un indicator STOP și a lovit din plin o autoutilitară.

În momentul în care oamenii legii au ajuns la fața locului și au testat-o pe femeie, care este medic la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului din Alexandria, s-a stabilit că aceasta consumase băuturi alcoolice.

Soțul femeii a spus că aceasta urma să intre de gardă și acesta a fost motivul pentru care s-a grăbit și a provocat un accident rutier.

A fost deschis un dosar penal pe numele medicului.

Editor : A.P.