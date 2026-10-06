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O elevă din Prahova a fost violată de mai mulți colegi de școală: trei sunt arestați, doi se află sub control judiciar

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Foto: GettyImages
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Poliţiştii din judeţul Prahova au deschis o anchetă cu privire la infracţiunea de viol comis asupra unui minor, după ce reprezentanţii unei unităţi de învăţământ au reclamat la Poliţie că una dintre eleve ar fi fost violată de trei colegi, iar alţi doi ar fi asistat la faptele penale. Un tânăr a fost arestat preventiv, alţi doi sunt în arest la domiciliu şi încă doi sunt sub control judiciar.

Potrivit datelor furnizate de oficialii Poliţiei judeţene Prahova, faptele s-au produs în luna septembrie a acestui an.

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Plopeni au fost sesizaţi la data de 25 septembrie 2026, de reprezentanţii unei unităţi de învăţământ, cu privire la faptul că o minoră ar fi fost victima unor acte de natură sexuală, presupus comise la data de 24 septembrie 2026. (...) Din probatoriul administrat până la acest moment procesual a rezultat suspiciunea rezonabilă că persoana vătămată, de 17 ani, în timp ce s-ar fi aflat într-o clădire dezafectată, de pe raza oraşului Plopeni, ar fi fost supusă unor acte de constrângere psihică, fiind determinată să întreţină raporturi sexuale neconsimţite cu 3 tineri, iar 2 ar fi asistat la comiterea faptelor, fără a întreţine raporturi sexuale cu victima”, informează Poliţia Prahova.

Au urmat investigaţiilor complexe, audieri, administrare de probe, iar la data de 1 octombrie poliţiştii au făcut şase percheziţii domiciliare, în oraşul Băicoi, oraşul Slănic, precum şi în comuna Dumbrăveşti, pentru identificarea şi ridicarea unor mijloace materiale de probă relevante pentru soluţionarea cauzei.

„Totodată, şase persoane au fost conduse la sediul unităţii de poliţie pentru audiere şi efectuarea activităţilor procedurale specifice. În baza materialului probator administrat, a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore faţă de 5 tineri cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani, iar ulterior, la data de 2 octombrie 2026, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul instanţei competente a admis propunerea formulată şi a dispus arestarea preventivă faţă de o persoană, arest la domiciliu pentru 30 zile faţă de 2 persoane, iar procurorul supraveghetor a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile faţă de 2 persoane. Pe parcursul desfăşurării cercetărilor, au fost avute în vedere cu prioritate respectarea interesului superior al minorului, protejarea vieţii private şi a demnităţii persoanei vătămate, precum şi evitarea oricărei forme de revictimizare”, precizează sursa citată.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că fata şi băieţii implicaţi sunt colegi de şcoală. Faptele au avut loc în afara unităţii de învăţământ.

Poliţia a informat Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, reprezentanţii instituţiei participând la activităţile procedurale, inclusiv la audierile în cauză, în vederea asigurării suportului şi protecţiei victimei.

Editor : B.E.

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