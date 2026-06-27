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O fată și tatăl ei s-au întâlnit cu o ursoaică cu pui pe un traseu turistic din Muntele Roșu: au cerut ajutor la 112

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ursoaica cu doi pui
Credit foto: Guliver/Getty Images
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Jandarmii prahoveni au intervenit vineri pentru recuperaraea a doi turişti care au cerut prijinul autorităţilor după de au întâlnit o ursoaică cu doi pui pe un traseu din Muntele Roşu, în zona staţiunii Cheia, situată în zona de nord a judeţului Prahova.

„În urma unui apel la 112, care semnala prezenţa unei ursoaice cu doi pui pe traseul montan dintre Muntele Roşu şi Cabana Ciucaş, din zona Cheia, jandarmii montani au intervenit pentru prevenirea oricărei situaţii de risc. Pe traseu, colegii noştri au identificat doi turişti, tată şi fiică, pe care i-au însoţit până la parcarea de la Muntele Roşu, unde aveau autoturismul”, informează, sâmbătă, oficialii Inspectoratului de Jandarami Judeţean Prahova, potrivit News.ro.

Intervenţia jandaramilor a avut loc în cursul zilei de vineri.

Ursoaica şi cei doi pui ai acesteia au fost îndepărtaţi din zona traseului, iar intervenţia s-a încheiat fără incidente.

Jandarmii recomandă turiştilor care întâlnesc animale sălbatice în drumeţiile pe care le fac pe munte să păstreze distanţa, să nu încerce să se apropie de acestea pentru a le fotografia, să nu le hrănească şi să apeleze imediat numărul de urgenţă 112.

Editor : B.E.

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