O femeie ofițer al Forțelor Navale Române, grav rănită la o mână de o dronă V-BAT în timpul unui exercițiu în Texas. Anchetă Reuters

O româncă ofițer în cadrul Forțelor Navale Române a fost rănită la o mână de o dronă V-BAT produsă de compania americană Shield AI, în timpul unui exercițiu de antrenament, pe data de 12 mai, pe o ambarcațiune în largul coastei statului american Texas, potrivit unei investigații Reuters care arată că aparatul start-up-ului american se confruntă cu probleme de proiectare, iar firma ascunde defecțiunile. Shield AI are un contract în valoare de 30 de milioane de dolari cu Forțele Navale Române. V-BAT este un model de dronă care decolează și aterizează exact ca un elicopter, dar zboară ca un avion cu aripi fixe. Acest lucru înseamnă că nu are nevoie de pistă sau de echipamente grele de lansare (catapulte, plase de recuperare) și poate fi operată direct de pe puntea navelor militare de dimensiuni medii și mici sau de pe terenuri accidentate. Costul unui astfel de aparat este estimat la un milion de dolari.

Potrivit Reuters, care citează un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale din România, în urma incidentului survenit pe 12 mai în timpul unui exercițiu militar, mâna româncei a fost prinsă într-o elice V-BAT care i-a tăiat două degete și i-a fracturat un al treilea.

Shield AI a declarat că incidentul din 12 mai a fost cauzat de „o încălcare a procedurilor de siguranță stabilite, nu de un defect al produsului”, fără a dezvălui natura specifică a încălcării.

MApN a declarat că investighează incidentul și că ar fi prematur să se tragă concluzii cu privire la vină sau dacă incidentul ar fi putut fi prevenit.

Românca rănită, a cărei identitate nu a fost dezvăluită, a suferit operații de reatașare a degetelor pe 12 și 16 mai la Centrul Medical Universitar din New Orleans. Starea ei s-a deteriorat și a fost trimisă la Centrul Medical Militar Național Walter Reed din Maryland, unde se afla încă la data de 25 mai, a declarat ministerul într-un comunicat, fără a oferi detalii medicale suplimentare.

Forțele Navale ale României, care au semnat anul trecut un acord în valoare de 30 de milioane de dolari cu Shield AI pentru V-BAT, au declarat că contractul rămâne în vigoare.

Potrivit anchetei Reuters, acesta nu este primul astfel de incident în care este implicată o dronă V-BAT. În urmă cu an, Ryan Tseng, directorul companiei americane de tehnologie pentru apărare Shield AI, a anunțat că firma sa a deschis un nou capitol, după un incident sângeros în care un ofițer al Marinei SUA a suferit tăierea parțială a degetelor în timpul unui test al dronei V-BAT. Shield AI spunea că a rezolvat problemele de siguranță prin instalarea unui nou tren de aterizare și a unor autocolante de avertizare lângă elice. „(Această) aeronavă este, de la cap la coadă, pur și simplu un avion radical mai bun”, a declarat Tseng pentru Forbes anul trecut.

Incidentul în care a fost implicată femeia ofițer din România survine în contextul în care Shield AI se luptă să depășească ani de probleme tehnice și preocupări legate de siguranță cu V-BAT, potrivit interviurilor cu 21 de foști angajați, directori din industrie și investitori, precum și unei analize Reuters a unei plângeri a unui denunțător, a unui proces legat de medii de lucru ostile și a prezentărilor companiei.

Reuters a descoperit că V-BAT s-a prăbușit de peste 50 de ori în ultimele 18 luni, că mai mulți angajați care au ridicat probleme de siguranță au fost concediați și că un avion Cessna cu un angajat Shield AI și copilul său la bord a trebuit să efectueze o manevră de evitare pentru a evita o coliziune în aer cu un V-BAT.

De asemenea, Shield AI ar fi ascuns defectele tehnice ale V-BAT, care costă aproximativ 1 milion de dolari, pentru a facilita vânzările către sectorul militar, potrivit unei plângeri a unui denunțător, neprezentată anterior, depusă în luna mai la Biroul Judecătorilor de Drept Administrativ al Departamentului Muncii din SUA și analizată de Reuters.

Shield AI a achiziționat V-BAT, o aeronavă fără pilot cu decolare și aterizare verticală (VTOL) concepută pentru uz militar, atunci când a cumpărat Martin UAV în 2021.

Compania nu i-a pus la dispoziție pentru un interviu pe Tseng sau pe Gary Steele, care l-a înlocuit pe Tseng în funcția de CEO anul trecut. Într-o declarație pentru Reuters, Shield AI a afirmat că are un istoric solid în materie de siguranță și a apărat performanța dronelor sale, spunând că „incidentele operaționale sunt frecvente” pentru o dronă precum V-BAT.

„V-BAT rămâne una dintre cele mai testate aeronave VTOL aflate în serviciu în prezent”, a declarat compania, adăugând că drona a acumulat 18.000 de ore de zbor din 2019.

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Shield AI este evaluată la 12,7 miliarde de dolari

Shield AI, care a fost evaluată la 12,7 miliarde de dolari într-o rundă de finanțare din martie condusă de JPMorgan a devenit unul dintre cele mai mari pariuri din Silicon Valley în domeniul tehnologiei de apărare, poziționându-se ca un furnizor cheie de drone și software autonom pentru reînarmarea Pentagonului, pe fondul războaielor care fac ravagii în Ucraina și Orientul Mijlociu și al tensiunilor crescânde cu China în legătură cu Taiwanul.

În februarie, vicepreședintele SUA, JD Vance, se afla în vizită în Armenia când i s-a prezentat cel mai recent model V-BAT, care tocmai fusese vândut în cadrul primelor vânzări de arme ale Washingtonului către această țară.

„La naiba. Uitați-vă la chestia asta!”, a spus Vance într-un videoclip postat pe LinkedIn înconjurând drona într-o sală aurită. „O să facă lucruri grozave pentru voi.”

Alte startup-uri producătoare de drone s-au confruntat cu eșecuri în cursa lor de a livra tehnologia încă în fază incipientă pe câmpul de luptă. Reuters a raportat anterior că alte companii producătoare de drone au avut de suferit în urma unor accidente, iar o serie de teste ale navelor autonome ale Marinei SUA au eșuat când ambarcațiunile fără pilot s-au ciocnit între ele.

Dar Shield AI avea o „mentalitate tipică Silicon Valley, aceea de a «te preface până reușești»”, a spus Jacob Miller, un fost manager de produs care a depus denunțul în care a susținut că a fost concediat după ce a ridicat probleme legate de siguranța aeriană. Această filosofie, a spus el, „este aplicată echipamentelor care pot provoca daune grave imediate oamenilor și combatanților”.

Miller a intentat, de asemenea, un proces împotriva Shield AI și a directorului senior Trey Lindsey în luna mai, susținând că a fost concediat după ce a ridicat probleme legate de siguranță.

Răspunzând la acuzațiile lui Miller, purtătorul de cuvânt al Shield AI a declarat că compania nu poate comenta cu privire la litigiul în curs: „Considerăm că aceste afirmații sunt nefondate și intenționăm să ne apărăm cu fermitate împotriva acestui atac asupra Shield AI și a misiunii sale.”

Lindsey nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

Numărul accidentelor cu drone este în creștere

Shield AI a fost fondată în 2015 de Ryan Tseng – un antreprenor din domeniul tehnologiei care a vândut o companie de încărcătoare pentru telefoane către Qualcomm – și de fratele său Brandon, un fost membru al Navy SEAL. Firma a fost printre primele startup-uri finanțate de fonduri de investiții care au încercat să slăbească strânsoarea asupra contractelor majore ale Pentagonului deținute de mult timp de așa-numiții contractori principali, precum Lockheed Martin și RTX.

Dar, pe lângă creșterea sa fulminantă, inclusiv vânzările de V-BAT către mai mult de o jumătate de duzină de armate străine, drona Shield AI s-a confruntat cu eșecuri persistente în culise.

În ultimele 18 luni, peste 50 din cele aproximativ 200 de drone V-BAT modernizate gestionate de Shield AI ca parte a flotei sale interne au fost distruse în urma unor prăbușiri survenite în timpul testelor sau al antrenamentelor, o rată de eșec ridicată, potrivit a două persoane cu cunoștințe despre această chestiune.

În timpul unui eveniment condus de NATO în Portugalia, în septembrie, care prezenta sisteme militare fără pilot, o dronă V-BAT a aterizat forțat pe o pistă, potrivit unei persoane familiarizate cu evenimentul și a două videoclipuri vizionate de Reuters.

În februarie, Shield AI a anunțat că suspendă zborurile pentru câteva săptămâni pentru a determina cauzele unei serii deosebit de grave de accidente – inclusiv unul care a provocat un incendiu de vegetație în Texas, care a ars peste 40 de acri înainte de a fi stins, potrivit înregistrărilor pompierilor, interviurilor cu echipajele de urgență și a două persoane familiarizate cu problema.

Shield AI nu a comentat raportul Reuters privind accidentele care au implicat flota sa internă, dar a declarat că clienții săi au înregistrat doar 10 „incidente operaționale” de la începutul anului 2025, când a modernizat V-BAT. Compania nu a oferit detalii cu privire la incidente

Avertizor: Shield AI a ascuns incidentele de clienți

Când au apărut deficiențe tehnice, compania a luat măsuri pentru a le ascunde de clienții militari, potrivit plângerii depuse de Miller. În timpul unui test, Shield AI a spus armatei grecești că un V-BAT zbura ⁠autonom, când, de fapt, era pilotat manual, se susține în plângere.

În plus, Miller a afirmat că Shield AI a falsificat sau a șters date din rapoartele de accident, care sunt generate și revizuite intern după fiecare prăbușire, pentru a „crea o narațiune fals favorabilă” cu privire la performanța V-BAT, potrivit plângerii sale.

El a susținut că datele revizuite au fost utilizate pentru a ajuta la obținerea de contracte cu Comandamentul Sistemelor Aeriene Navale, precum și cu Grecia, Japonia, Norvegia, Taiwan și Ucraina. Ucraina a refuzat să comenteze. Celelalte forțe armate și NAVAIR nu au răspuns la întrebări.

Uneori, unii angajați ai Shield AI erau îngrijorați de abordarea companiei în ceea ce privește siguranța.

În iulie, angajații Shield AI testau o nouă funcționalitate care permitea dronelor V-BAT să detecteze și să evite alte aeronave. Doi angajați au zburat în apropierea dronei într-un avion Cessna ca parte a testului – dar au fost nevoiți să devieze avionul cu elice pentru a evita un potențial accident după ce au realizat că drona nu a detectat aeronava mică, potrivit a două persoane care au cunoștință despre incident. Fiul mic al unuia dintre angajați se afla, de asemenea, în avionul Cessna în acel moment, au spus sursele.

Cel puțin trei angajați care au ridicat probleme de siguranță în ultimele 18 luni au fost concediați sau au părăsit compania, potrivit unor persoane care au cunoștințe despre această chestiune.

Anul trecut, firma de avocatură Littler Mendelson a fost angajată de Shield AI pentru a investiga plângerile privind un mediu de lucru ostil și preocupările ridicate cu privire la siguranța aeriană, potrivit unei persoane care are cunoștințe despre această chestiune și lui Miller.

Dotarea Forțelor Navale Române cu drone V-BAT

Potrivit navy.ro, Forțele Navale Române au semnat, în anul 2024, scrisoarea de acceptanță pentru achiziția unui sistem aerian fără pilot UAS cu patru drone de recunoaștere V-BAT cu AIS (Automatic Identification System), două camere electro-optice, două camere electro-optice cu infraroșu, accesorii, asistență tehnică, piese de schimb, suport logistic și modul de pregătire în Statele Unite ale Americii, prin fonduri nerambursabile asigurate de partenerul strategic american, în valoare de 18,2 milioane de dolari americani.

Ulterior semnării scrisorii de acceptanță pentru achiziția sistemului, a fost transmisă scrisoarea pentru solicitarea a două sisteme adiționale, care urmează să fie achiziționate prin fonduri bugetare proprii, cu o valoare estimată la 40 de milioane de dolari americani. Termenul pentru livrarea primului sistem de drone de recunoaștere V-BAT este în trimestrul al doilea al anului 2026.

La 26 martie 2026, Forțele Navale Române au prezentat „la bordul fregatei „Regina Maria” – 222, capabilitățile sistemului aerian fără pilot UAS (Unmanned Aircraft Systems) V-BAT.

Activitatea s-a desfășurat în prezența ambasadorului Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg, secretarului de stat și sefului Departamentului pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Sorin-Dan Moldovan, locțiitorului șefului Statului Major al Apărării, general-locotenent Dragoș-Dumitru Iacob, șefului Statului Major al Forțelor Navale, viceamiral Mihai Panait, Președintelui și cofondatorului Shield AI, Brandon Tseng, precum și a altor reprezentanți ai sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională”.

Editor : B.E.