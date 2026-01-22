Live TV

O femeie a fost găsită moartă în propria curte, după ce a fost atacată de un câine. Poliţia a deschis o anchetă

Data publicării:
caine negru agresiv
Foto: Shutterstock

Poliţiştii din Caraş-Severin fac cercetări după ce o femeie de 75 de ani din localitatea Brebu a fost găsită moartă, în curtea casei, existând suspiciunea că a fost atacată de un câine.

”La data de 21 ianuarie 2026, în jurul orei 11.07, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Reşiţa au fost sesizaţi prin SNUAU 112 cu privire la faptul că o femeie în vârstă de 75 de ani a fost găsită decedată în curtea unui imobil din localitatea Brebu, existând posibilitatea să fi fost muşcată de câine. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului şi au găsit femeia căzută într-o anexă a curţii, în stare de inconştienţă, prezentând leziuni pe suprafaţa corpului”, a transmis, joi, IPJ Caraş-Severin.

La adresă a intervenit şi un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Caraş-Severin, care a constatat decesul femeii.

Poliţiştii continuă cercetările în acest caz pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs decesul femeii. Cercetările sunt desfăşurate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reşiţa, pentru ucidere din culpă.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

