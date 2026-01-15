Live TV

O femeie de 57 de ani a murit prinsă sub roţile propriei maşini, lăsată neasigurată corespunzător în rampă

Data actualizării: Data publicării:
roata masina
Foto: Profimedia

O femeie a decedat, joi, în localitatea Buda, comuna Bogdăneşti, prinsă sub roţile maşinii sale, lăsată neasigurată corespunzător în rampă, au informat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui.

La locul producerii evenimentului au intervenit o autospecială de stingere şi o autospecială de descarcerare uşoară din cadrul Detaşamentului de pompieri Bârlad şi o autosanitară aparţinând Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vaslui.

"Victima, o femeie în vârstă de aproximativ 57 ani, a fost scoasă de sub maşină de către echipajul de pompieri, fiind decedată. A fost prinsă sub maşina proprietate personală neasigurată corespunzător în rampă", a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Vaslui, Ionela Boghiţă, citat de Agerpres.

Poliţiştii au demarat cercetări pentru a stabili împrejurările producerii incidentului.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

