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O femeie din Alba a fost înșelată cu peste 250.000 de lei printr-o falsă investiție la bursă. Escrocii au folosit imagini create cu AI

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bancnote de 100 de lei
Imagine cu profil ilustrativ. Foto: Profimedia
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O femeie de 68 de ani din Blaj, județul Alba, a fost înșelată cu peste 250.000 de lei de persoane care i-au promis câștiguri din investiții la bursă și i-au prezentat documente și fotografii create cu ajutorul inteligenței artificiale, potrivit polițiștilor. Un bărbat de 52 de ani din Bacău, suspectat că a colectat banii și i-a transformat în criptomonede, a fost reținut pentru 24 de ore.

„Bărbatul a fost depistat în flagrant delict, ieri, 21 octombrie, de către polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sprijiniți de polițiști din cadrul Poliției Municipiului Blaj, în momentul în care s-ar fi deplasat în municipiul Blaj, pentru a ridica o sumă de bani de la o femeie, de 68 de ani, din municipiul Blaj, pe care, ulterior, ar fi urmat să o introducă într-un ATM dedicat achiziționării de criptomonede, într-un portofel electronic indicat de persoane necunoscute”, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

Cercetările efectuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj au arătat că prima operațiune ar fi avut loc pe 4 septembrie, când femeia ar fi fost convinsă să transfere 46.600 de lei în contul personal al suspectului. Acesta ar fi folosit ulterior suma pentru cumpărarea de criptomonede prin intermediul unui ATM specializat.

În perioada 26 septembrie - 13 octombrie, bărbatul s-ar fi deplasat de mai multe ori la Blaj, de unde ar fi ridicat în total 207.000 de lei. Banii ar fi fost introduși în același tip de aparat, iar pentru fiecare operațiune efectuată suspectul ar fi primit un comision de 3.000 de lei.

În total, femeia ar fi fost prejudiciată cu 253.600 de lei. Pentru a-i câștiga încrederea, persoanele implicate în înșelăciune ar fi folosit inclusiv documente și fotografii generate cu ajutorul inteligenței artificiale, potrivit polițiștilor.

Bărbatul din Bacău este cercetat pentru complicitate la înșelăciune, iar ancheta continuă sub supravegherea procurorilor pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului.

Editor : A.D.

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