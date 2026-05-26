Live TV

O femeie din Cluj a murit apărându-și fiica de fostul iubit, pe numele căruia era ordin de protecție. IGPR trimite o echipă de control

Data actualizării: Data publicării:
ancheta politie, banda nu treceti_INQUAM_PHOTOS_George_Calin
Foto: InquamPhotos/George Călin

Un conflict violent a avut loc, marţi dimineaţă, în localitatea Luna din judeţul Cluj, după ce un tânăr de 24 de ani a agresat-o pe fosta iubită. Acesta le-a rănit cu un cuțit pe mama şi pe sora fetei. Mama tinerei a murit în urma rănilor suferite. Suspectul, pe numele căruia exista un ordin de protecţie, a fost găsit şi imobilizat de poliţişti. Poliţia Română trimite o echipă de control la IPJ Cluj, pentru a verifica modul în care a fost gestionată situaţia.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, Secţia 4 Poliţie Rurală Câmpia Turzii a fost sesizată, marţi dimineaţă, că, în localitatea Luna, a avut loc un conflict violent în urma căruia patru persoane ar fi fost agresate de un bărbat.

Poliţiştii ajunşi acolo au identificat patru victime, cu vârste cuprinse între 16 şi 36 de ani.

”Din verificările preliminare efectuate a rezultat faptul că un tânăr de 18 ani, în timp ce se deplasa spre locul de muncă, în zona locuinţei unui tânăr de 24 de ani, ar fi fost abordat de acesta din urmă. Între cei doi ar fi avut loc discuţii contradictorii, în contextul în care tânărul de 18 ani ar avea o relaţie cu fosta concubină a tânărului de 24 de ani. Ulterior, tânărul de 24 de ani s-ar fi deplasat la locuinţa fostei sale concubine, în vârstă de 18 ani, unde ar fi agresat-o fizic şi ar fi scos-o din locuinţă. În sprijinul acesteia ar fi intervenit mama sa, în vârstă de 36 de ani, precum şi sora acesteia, o minoră de 16 ani, care, de asemenea, ar fi fost agresate cu un obiect tăietor-înţepător”, a arătat Poliţia Cluj.

Femeii de 36 de ani i-au fost aplicate manevre de resuscitare, însă ulterior echipajul medical a constatat decesul acesteia.

Suspectul a fost identificat, găsit şi imobilizat în scurt timp, la locuinţa sa din aceeaşi localitate, ulterior fiind dus la sediul poliţiei.

”Pe numele agresorului figura emis un ordin de protecţie de către Judecătoria Luduş, la data de 14 mai a.c., prin care avea obligaţia de a păstra o distanţă minimă de 15 metri faţă de locuinţa victimei, având în vedere că agresorul şi victimele locuiau în imobile alăturate”, a precizat sursa citată de News.ro.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, în vederea stabilirii tuturor circumstanţelor producerii evenimentului şi dispunerii măsurilor legale care se impun.

”Conducerea Poliţiei Române a dispus ca o echipă de poliţişti din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române să se deplaseze la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj, în vederea efectuării de verificări, cu privire la modul de intervenţie şi gestionare a situaţiei de către poliţişti, în contextul comiterii unor fapte cu violenţă”, a anunţat IGPR.

Echipa de verificare este formată din specialişti ai Direcţiei Control Intern, Direcţiei de Ordine Publică şi Centrului Operaţional. În raport de rezultatele verificărilor, vor fi măsurile legale şi administrative care se impun.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Andras Demeter
1
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a demisionat după ce au apărut înregistrări cu...
Nicușor Dan
2
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari...
nicusor dan
3
Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan (sondaj)
eugen tomac nicusor dan
4
Cine este Eugen Tomac, consilierul prezidențial pe care Nicușor Dan l-ar putea desemna...
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma.
5
Thuma, atac la Bolojan: „Liderii liberali care au construit România știau că un loc se...
Toți ochii s-au îndreptat asupra ei și nu s-a putut stăpâni! Elina Svitolina și imaginile care vor rămâne în istoria tenisului
Digi Sport
Toți ochii s-au îndreptat asupra ei și nu s-a putut stăpâni! Elina Svitolina și imaginile care vor rămâne în istoria tenisului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Convoi militar
Coloane militare se deplasează pe drumurile din Cluj și Bistrița-Năsăud. Exerciții militare, în prima parte a lunii iunie
Nuntă în India.
Cazul ciudat al unei mirese din India, moartă la 5 luni după căsătorie. Tragedia are două versiuni și a stârnit reacții în toată țara
studenta
Are 90 de ani și este cea mai vârstnică studentă din România: „Au crezut că sunt bunica cuiva. Nu, dragă, sunt colega voastră”
copil amenintat cu bataia
Copii bătuți și izolați în baie la o creșă din Cluj. Educatoarea a fost concediată, iar polițiștii au deschis o anchetă
Isak Andic
Fiul fondatorului lanțului de modă Mango a fost arestat pentru că și-ar fi ucis tatăl. Moartea sa a fost iniţial tratată ca un accident
Recomandările redacţiei
Consultări susținute de președintele României, Nicușor Dan, cu delegația PNL, la Palatul Cotroceni, în București, 18 mai 2026.
Nicușor Dan i-a chemat, din nou, la negocieri pe Grindeanu și...
kelemen hunor in parlament
Kelemen Hunor avertizează asupra unui guvern tehnocrat: „Cine a...
Traian Băsescu pe strada
Maia Sandu i-a acordat din nou cetățenia moldovenească lui Traian...
Screenshot 2025-11-29 121217
Ludovic Orban: Nicușor Dan e președinte jucător la cacealma, dacă...
Ultimele știri
Putin șterge datoriile rușilor care se înrolează în armată pentru a lupta în Ucraina
CSM acuză că noua lege a salarizării reduce veniturile magistraților: „Subminează definitiv funcționarea justiției”
Coreea de Sud construiește primul său submarin cu propulsie nucleară. Anunțul făcut de ministrul Apărării
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri la 30 de ani de la moartea prințesei Diana. Înregistrările secrete care scot la iveală ce credea...
Cancan
Lista pensionarilor scutiți de CASS. Cine nu plătește contribuția, deși are pensie peste 3.000 de lei
Fanatik.ro
Marius Baciu a luat decizia! Ce se întâmplă dacă pierde barajul cu Dinamo. Ultraşii FCSB-ului, susţinere...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Transfer şoc pe axa CFR Cluj – Rapid! Daniel Pancu îşi aduce unul dintre jucătorii favoriţi la noua echipă
Adevărul
Orașul în care stațiile de metrou arată ca niște palate
Playtech
Ce salariu lua Demeter Andras Istvan ca ministru al Culturii. Averea acumulată, a demisionat după...
Digi FM
Cine i-a retras cetățenia Republicii Moldova lui Traian Băsescu, acum 9 ani. Maia Sandu i-a oferit-o din nou
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
În iunie 2025 era pe 4 WTA! Acum, după eliminarea de la Roland Garros, părăseşte TOP 100 în lacrimi: "Doare...
Pro FM
Jennifer Lopez, șarmantă într-o rochie roșie foarte decoltată, în stil Baywatch. „Fără filtre. O frumusețe...
Film Now
„The Mandalorian and Grogu”, primul film „Star Wars” produs în ultimii şapte ani, ajunge la cinema. Criticii...
Adevarul
Sfârșit de eră: cel mai aglomerat aeroport din lume se închide definitiv după 85 de ani. Un mega-hub de 260...
Newsweek
Vara aduce o mare schimbare în sistemul de pensii. Care pensionari vor pierde 825 lei dacă nu se grăbesc?
Digi FM
Un agent de pază septuagenar e printre cei mai căutați graficieni din Japonia. Nu cere bani pentru munca sa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce fac zilnic oamenii fericiți și sănătoși. Șase obiceiuri simple, confirmate de un studiu Harvard desfășurat...
Digi Animal World
Câinele tău are peste 5 ani? Cele cinci reguli de aur care îi pot prelungi viața
Film Now
Fiica lui Bruce Willis oferă noi informații despre starea de sănătate a actorului. „Sunt atât de...
UTV
Andreea Antonescu și-a sărbătorit fiica în America. Sienna a împlinit 15 ani și a primit un cadou special