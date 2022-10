O femeie din Constanța a vrut să-și arunce fetița în fața mașinilor susținând că „este posedată”

O femeie din Constanța are dosar penal după ce a vrut să-și arunce fetița de 7 ani în fața mașinilor, pentru că ar fi fost „posedată”. Mai mulți trecători au intervenit la timp și au salvat copilul pe care mama îl învelise într-un cearșaf alb.

Scenele șocante s-au petrecut în cursul zilei de luni. Potrivit martorilor, femeia a coborât dintr-o mașină cu fetița dezbrăcată și învelită cu cearșaful alb și a început să alerge rostind descântece, spunând că fata era posedată și intenționând să o arunce în fața mașinilor, potrivit replicaonline.ro.

Un martor a povestit pentru sursa citată întreaga scenă: „Astăzi, 3.10.2022, mă aflam în drum spre casă, când dintr-o dată zăresc în fața mea o doamnă cu o fetiță în brațe. Fetița era dezbrăcată, dar acoperită cu un cearșaf și îi spunea descântece, mi s-a părut ceva ciudat și am urmărit-o cu scopul de a vedea ce face. După 5-10 minuțele de mers cu copilul în brațe, a pus-o jos, precizez că era în picioarele goale și a legat-o la ochi, mai precis i-a acoperit toată fața la copil cu cearceaful, după care a lua-o înapoi în brațe și a intrat în mașină, ea s-a pus pe partea dreaptă iar fetița era afară, în fața ei și femeia o lega de mâini cu geanta! Am intervenit! Eu împreună cu un domn din spatele meu. A luat fetița în brațe și ne-a zis că :"Ea vede tot, este posedată". Și a lăsat mașina deschisă și a început să alerge. Am sunat la poliție. A vrut să arunce copilul în stradă, în fața mașinilor, nu am lăsat-o să facă așa ceva”.

IPJ Constanța a făcut următoarele precizări: „În cursul zilei de luni, polițiști din cadrul Secției 1 au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că, pe o stradă din municipiul Constanța, o femeie ar aplica rele tratamente copilului său. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat-o pe femeia în cauză, precum și pe copilul pe care îl ținea în brațe. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului. Cercetările continuă, pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt. De asemenea, polițiștii au transmis o sesizare către D.G.A.S.P.C. Constanța, în vederea dispunerii măsurilor legale, conform competențelor”.