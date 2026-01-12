Live TV

O femeie din Teleorman a fost reținută după ce și-a bătut soțul și fiul. Pe numele ei a fost emis ordin de protecţie

Data publicării:
BUCURESTI - ZIUA POLITIEI ROMANE - STANDURI EXPOZITIONALE - 25 M
Foto: Inquam Photos/Cosmin Enache

O femeie din judeţul Teleorman a fost reţinută de poliţişti după ce şi-a bătut soţul şi fiul, iar pe numele ei a fost emis ordin de protecţie provizoriu, a informat, luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ).

"Poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Roşiori de Vede efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, întocmit pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie, faţă de o femeie. În fapt, la data de 11 ianuarie a.c., femeia şi-ar fi agresat fizic soţul şi fiul. Împotriva femeii a fost emis ordin de protecţie provizoriu, însă persoanele vătămate s-au opus montării unui dispozitiv electronic de supraveghere. În urma administrării probatoriului, aceasta a fost reţinută", au transmis reprezentanţii IPJ Teleorman.

Cercetările în acest caz sunt continuate, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roşiori de Vede.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu.
1
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte...
maduro
2
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale...
blazonul departamentului de stat al Statelor Unite
3
Departamentul de Stat solicită cetăţenilor americani să părăsească imediat Venezuela
Cubans Face New Reality As Ties With U.S. Renewed After Years Under Strict Embargo
4
„Oamenii și-au pierdut speranța”: pe măsură ce presiunea SUA crește, Cuba se apropie de...
Miguel Diaz-Canel și Donald Trump
5
Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un acord cu...
Două nume pe listă: Kremlinul îi alege înlocuitorul după ce a intrat în comă!
Digi Sport
Două nume pe listă: Kremlinul îi alege înlocuitorul după ce a intrat în comă!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
masina de politie
Crimă în Teleorman de Crăciun. Principalul suspect a fost prins de polițiști și dus la audieri
accident masina teleorman
Accident grav pe DN6: Un șofer urmărit de poliție a lovit mașini, stâlpi de electricitate și s-a oprit într-o gospodărie
un barbat cu pumnul strans isi ameninta sotia care tine in brate un copil
Val de violenţe domestice în Teleorman. Trei bărbaţi au fost reţinuţi după ce şi-au agresat mama, soţia şi fiica
sigla Direcției Naționale Anticorupție
Peste 200 de persoane dintr-o comună din Teleorman ar fi primit ajutoare sociale fără să muncească. Primarul este anchetat de DNA
Romanian Police Car (Politia Rutiera) in Bucharest traffic, Romania, 2023
Șase eleve au bătut o colegă din clasa a IX-a în Teleorman. Scandalul ar fi pornit de la un băiat
Recomandările redacţiei
nicusor dan maia sandu
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România...
impozite1
Guvernul pregătește o nouă majorare a impozitelor pentru locuințe și...
Venezuela atac
Sistemele rusești de apărare aeriană din Venezuela nu au funcționat...
PLATFORMA DE FORAJ - NEPTUN DEEP
Bogdan Ivan: Proiectul Neptun Deep avansează. Când poate începe...
Ultimele știri
Mii de elevi vor face cursuri online din cauza vremii. Mai multe școli își suspendă activitatea
Tensiuni în Coaliție din cauza impozitului pe venit. Surse: Bolojan ar vrea cote mai mici pentru primării și Consilii Județene
Proprietarul francez al clubului din Crans Montana care a ars de Revelion, plasat în detenție preventivă pentru trei luni
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 12-18 ianuarie: energii favorabile pe linie. Berbecii strălucesc la muncă, Săgetătorii au...
Cancan
Această cerșetoare era, în urmă cu mulți ani, una dintre cele mai faimoase femei. Acum, a ajuns de...
Fanatik.ro
Detalii neștiute despre criminalul din Tulcea, descoperit după 26 de ani. „Este căsătorit și are copii...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Investițiile străine în România, pe mâna omului lui Bolojan. Un nou serviciu de informații inclus în comisia...
Adevărul
Fanteziile pornografice și cruzimea unei neveste naziste. Cum se afișa în fața prizonierilor cea poreclită...
Playtech
Cum se scrie corect: cearceaf sau cearșaf. Forma corectă în limba română
Digi FM
Factură halucinantă primită de o femeie care a născut prematur în SUA. Ea și soțul ei se gândeau să-și vândă...
Digi Sport
Lovitură de proporții: Tottenham a luat decizia finală în cazul lui Radu Drăgușin!
Pro FM
Cum s-a inspirat Beyonce când a ales numele fiicei sale, Blue Ivy. Mama cântăreței rupe tăcerea: „Erai o...
Film Now
Macaulay Culkin, prima apariție la Globurile de Aur după 35 de ani: „E ciudat să mă vedeți în afara sezonului...
Adevarul
Autostrada Transilvania, calendarul inaugurărilor: cel puțin 68 de kilometri între Cluj și Oradea, gata în...
Newsweek
Guvernul decide cine nu poate cumula pensia și salariul. Urmează schimbări mari și la pensiile militare
Digi FM
Noi detalii despre starea de sănătate a Sofiei Vicoveanca. Cum se simte artista la o zi de când a suferit un...
Digi World
Un obiect ceresc nou descoperit ar putea dezvălui secretele materiei întunecate, una dintre cele mai mari...
Digi Animal World
Ce au făcut angajații unui zoo din Japonia după ce au rămas fără urșii panda. Vizitatorii au fost cei mai...
Film Now
Owen Cooper, adolescentul care a cucerit toate vedetele de la Globurile de Aur 2026. Faima, emoția și...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...