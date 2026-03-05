Live TV

O fetiţă a stat câteva ore singură în casă lângă mama moartă, o femeie de 26 de ani. Tatăl, la muncă în Germania, a alertat poliţia

Data publicării:
masina politie
Foto: Captură video

O fetiță de 7 ani, din Iași, a stat câteva ore singură cu mama moartă, în casă. Polițiștii au fost alertați de tatăl copilei, aflat la muncă în Germania și care a verificat, online, dacă fetița a ajuns la școală.

Autoritățile au fost anunțate chiar de soțul femeii, care este plecat la muncă în Germania. Dimineața, bărbatul a încercat să ia legătura cu soția lui și, pentru că nu a reușit, s-a uitat pe camerele de supraveghere din curte. A observat că mașina familiei nu era mutată din loc, deși la acea oră femeia trebuia să își ducă fetița la școală.

Bărbatul a sunat la 112, dar și la o rudă care stătea în apropiere.

Echipajul SMURD a găsit-o pe femeia în vârstă de 26 de ani, care suferea și de diabet, în stop cardio-respirator, dar, din păcate, nu a putut fi salvată.

Lângă femeie se afla fetița ei, în vârstă de 7 ani, care nu înțelegea ce s-a întâmplat cu mama ei. Copila și bunica au fost transportate la Spitalul de Copii din Iași, unde au primit îngrijiri de specialitate.

Pe corpul femeii nu au fost găsite urme de violență.

Polițiști au deschis dosar penal.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Strait of Hormuz
1
Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi necesar, Marina va...
European Union leaders' summit in Brussels
2
Volodimir Zelenski: Dacă alegerile vor avea loc după încheierea războiului, nu sunt sigur...
Strait of Hormuz
3
China pune presiune asupra Iranului pentru a lăsa deschisă Strâmtoarea Ormuz, vitală...
sanchez
4
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor...
F-35I Israel
5
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un...
Răsturnare de situație în cazul lui Mario Iorgulescu: decizia ÎCCJ
Digi Sport
Răsturnare de situație în cazul lui Mario Iorgulescu: decizia ÎCCJ
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ambulanta blocata drum
„E jale”. Povestea celor șase kilometri de drum județean, care nu au fost asfaltați niciodată. O ambulanță a rămas împotmolită în noroi
Tren suspendat în Berlin
Orașul din România care ar putea avea primul tren suspendat. Tocmai s-au semnat studiile de prefezabilitate
JURNAL ORA 09 CF 240226_13191
Povestea unei mame din Odesa care a fugit din calea războiului și s-a refugiat la Iași cu fiica sa de șase ani. „Am avut mare noroc”
barbat cu mainile prinse in catuse
Ce pedeapsă a primit bărbatul din judeţul Iaşi care şi-a atacat fosta soţie cu un ciocan şi apoi i-a dat foc
ancheta politie, banda nu treceti_INQUAM_PHOTOS_George_Calin
Iaşi: Patru bărbaţi au atacat cu bâte, furci şi topoare gospodăria unui localnic ca răzbunare pentru că acesta ajutase justiția
Recomandările redacţiei
steag iran - dărâmături - 4 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 6. Iranul amenință cu atacuri...
An intercontinental ballistic missile launching across the ocean on a blue sky backgrund - 3D render
Iranul neagă că a tras o rachetă spre „țara vecină și prietenă”...
oameni in aeroport
Români reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au...
pentagon
Pentagonul vrea să achiziționeze drone ucrainene de interceptare...
Ultimele știri
China impune restricții principalelor rafinarii din țară, din cauza războiului în Orientul Mijlociu (Bloomberg)
(P) Ford Pro şi UniCredit Leasing lansează o ofertă pentru companii: programul RABLA şi dobândă fixă 0% la leasing financiar
Cutremur în România, joi dimineaţa
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii atrag abundență și noroc pe 4 martie 2026. Luna intră în Balanță și aduce dorința de echilibru și...
Cancan
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după...
Fanatik.ro
Câți bani alocă Bucureștiul, orașul cu șapte primării, pentru reparația străzilor. Sectorul cu cele mai mici...
editiadedimineata.ro
SUA, în alertă maximă cu privire la posibile atacuri cibernetice, pe fondul războiului cu Iran
Fanatik.ro
Marea surpriză a lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia! A găsit super atacant în Italia pe care să-l...
Adevărul
Cine plătește pentru turiștii blocați în zone de conflict - Dilema românească: Ajutor de la stat sau pomană...
Playtech
Top 11 cele mai sigure state din lume în caz de război mondial. Două sunt din Europa
Digi FM
O familie cu trei copii a cumpărat o rulotă veche și a amenajat-o. Cu un buget minim s-a transformat într-un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
Pro FM
Cine este Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026. A studiat Fizică și a câștigat un...
Film Now
8 filme de neuitat cu Toma Caragiu. Se împlinesc 49 de ani de la moartea marelui actor
Adevarul
Cum se pregătește Europa după ce Iran a amenințat cu atacuri
Newsweek
VIDEO SUA au lansat o rachetă Minuteman III din triada nucleară. Trump a testat „butonul roșu”
Digi FM
Mark Zuckerberg și-a cumpărat o vilă în "Buncărul Miliardarilor". Cât a plătit pe a doua cea mai scumpă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poți fi dependent de scroll? Ce spune neuroștiința despre dopamină și rețelele sociale
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Ea joacă în „Diplomata”, el în „The Beast In Me”. Soții Keri Russell și Matthew Rhys au făcut furori la Actor...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii