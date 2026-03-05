O fetiţă a stat câteva ore singură în casă lângă mama moartă, o femeie de 26 de ani. Tatăl, la muncă în Germania, a alertat poliţia

O fetiță de 7 ani, din Iași, a stat câteva ore singură cu mama moartă, în casă. Polițiștii au fost alertați de tatăl copilei, aflat la muncă în Germania și care a verificat, online, dacă fetița a ajuns la școală.

Autoritățile au fost anunțate chiar de soțul femeii, care este plecat la muncă în Germania. Dimineața, bărbatul a încercat să ia legătura cu soția lui și, pentru că nu a reușit, s-a uitat pe camerele de supraveghere din curte. A observat că mașina familiei nu era mutată din loc, deși la acea oră femeia trebuia să își ducă fetița la școală.

Bărbatul a sunat la 112, dar și la o rudă care stătea în apropiere.

Echipajul SMURD a găsit-o pe femeia în vârstă de 26 de ani, care suferea și de diabet, în stop cardio-respirator, dar, din păcate, nu a putut fi salvată.

Lângă femeie se afla fetița ei, în vârstă de 7 ani, care nu înțelegea ce s-a întâmplat cu mama ei. Copila și bunica au fost transportate la Spitalul de Copii din Iași, unde au primit îngrijiri de specialitate.

Pe corpul femeii nu au fost găsite urme de violență.

Polițiști au deschis dosar penal.

Editor : A.P.