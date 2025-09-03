Live TV

O fetiţă de 7 ani a murit după ce un dulap a căzut peste ea. Copila şi sora ei erau în grija unui frate, care a plecat câteva minute

Foto: Alexandru Busca/Inquam Photos

O fetiţă în vârstă de şapte ani, din localitatea Sovata, şi-a pierdut viaţa după ce un dulap din locuinţă a căzut peste ea, a anunţat, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş.

"La data de 2 septembrie 2025, în jurul orei 20:50, poliţiştii din cadrul Poliţiei Staţiunii Sovata au fost sesizaţi cu privire la faptul că o minoră, în vârstă de 7 ani, a fost găsită de către mama sa în stare de inconştienţă, după ce un dulap a căzut peste ea, fiind prinsă între corpul de mobilier şi pat. La faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje SMURD care, în ciuda manevrelor de resuscitare, au fost nevoite să declare decesul minorei", a transmis IPJ Mureş.

Din primele cercetări, a precizat IPJ Mureş, a reieşit faptul că fetiţa de şapte ani fusese lăsată, împreună cu sora sa de patru ani, în grija fratelui mai mare, în vârstă de 23 de ani.

Incidentul s-a produs în timpul celor 10 minute în care tânărul se afla plecat de acasă.

"Trupul neînsufleţit al minorei a fost transportat la IML Târgu Mureş, pentru efectuarea necropsiei, în vederea stabilirii cauzei decesului. Poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia", a mai subliniat IPJ Mureş.

