Live TV

O fetiță în vârstă de 10 ani, dispărută din Brăila, a fost dată în urmărire națională și internațională

Data publicării:
Screenshot 2026-04-03 at 22.53.48

O fată de 10 ani din Brăila a fost dată în urmărire naţională şi internaţională, după ce a dispărut vineri seară de la domiciliu.

„La data de 3 aprilie a.c., în jurul orei 20:50, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Brăila, au fost sesizaţi de către o femeie, cu privire la faptul că la aceeaşi dată, în jurul orei 20:00, fiica sa minoră SECIU ILINCA-ANASTASIA, de 10 ani, a plecat de la domiciliul din municipiu şi nu a mai revenit”, anunță IPJ Brăila.

Semnalmente fetiței sunt:

  • 1,45 m înălţime,
  • aproximativ 35 kg,
  • ochii căprui,
  • păr şaten lung peste umeri.

Îmbrăcămintea pe care o purta în momentul dispariției:

  •  geacă cu model pătrăţele de culoare alb cu negru,
  • colanţi negri
  • căciulă de culoare albastru deschis.

„Pentru SECIU ILINCA-ANASTASIA a fost solicitată căutarea la nivel naţional şi internaţional. Persoanele care pot oferi informaţii despre locul în care aceasta se află sunt rugate să apeleze numărul de urgenţă gratuit 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie”, a mai transmis IPJ Brăila.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

