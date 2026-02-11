O firmă din Gorj este acuzată că ar fi exploatat ilegal agregate minerale din albia Jiului. Prejudiciu de aproape un milion de lei

O firmă din județul Gorj este acuzată că ar fi exploatat ilegal agregate minerale din albia minoră a râului Jiu, provocând un prejudiciu de aproape un milion de lei domeniului public administrat de Apele Române. Potrivit Administrației Bazinale de Apă (ABA) Jiu, neregulile au fost descoperite în urma unor controale desfășurate în 2025, iar cazul a fost înaintat Poliției pentru continuarea cercetărilor.

Potrivit unui comunicat transmis de ABA Jiu, verificările efectuate în anul 2025 de inspectorii instituţiei la societatea S.C. Optimus SRL, cu sediul în Ţicleni, au scos la iveală exploatarea ilegală a agregatelor minerale din albia minoră a râului.

În urma controalelor, au fost constatate şi alte nereguli, pentru care au fost aplicate amenzi în valoare totală de 150.000 de lei, câte 75.000 de lei pentru punctele de lucru din Sărdăneşti şi Voinigeşti.

Reprezentanţii ABA Jiu au precizat că documentaţia tehnică şi actele de constatare au fost întocmite în urma activităţii de inspecţie şi control, iar în data de 13 noiembrie 2025 a fost transmisă o sesizare penală către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj, Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, pentru continuarea cercetărilor conform competenţelor legale.

Instituţia a transmis că activitatea de inspecţie şi control se desfăşoară cu respectarea legislaţiei în vigoare, în mod obiectiv şi imparţial, având ca scop protejarea resurselor de apă, a mediului şi a interesului public.

De la începutul anului 2026, Serviciul de Inspecţie al ABA Jiu a aplicat 13 amenzi în valoare totală de 530.000 de lei.

Totodată, reprezentanţii instituţiei au anunţat că acţiunile comune de control vor fi intensificate în cursul acestui an, în colaborare cu structurile de specialitate ale IPJ Gorj, pentru combaterea exploatării ilegale de agregate minerale şi a infracţionalităţii asociate acestui domeniu.

ABA Jiu a mai precizează că, în anul 2025, în urma activităţilor desfăşurate de Serviciul Inspecţia Bazinală a Apelor, au fost formulate mai multe sesizări penale care vizează firme ce exploatează agregate minerale, valoarea totală a prejudiciilor constatate depăşind un milion de euro.

Editor : A.D.