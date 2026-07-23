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O influenceriță româncă a fost arestată în Franța, după ce a furat o brățară Louis Vuitton de peste 36.000 de euro

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bijuterii
Foto: Profimedia
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O influenceriță din România a fost arestată în Franța și este acuzată că a furat o brățară din aur dintr-un magazin Louis Vuitton. Potrivit presei franceze, tânăra de 30 de ani ar fi profitat că vitrina a rămas deschisă câteva secunde și a luat bijuteria evaluată la peste 36 de mii de euro.

Tânăra se afla în magazin alături de său, în vârstă de 33 de ani. Potrivit anchetatorilor, femeia a observat vitrina din magazin care a rămas deschisă și a luat brățara din aur alb, pe care a ascuns-o sub telefonul mobil. După, a plecat din magazin alături de partenerul ei.

Imediat ce au observat dispariția bijuteriei, angajații au dat alarma și, cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, cei doi au fost identificați, scrie publicația franceză Nice-Matin.

Cei doi au fost arestați la două zile după incident. Întâmplător, femeia purta brățara la mână.

Brățara a fost recuperată și redată proprietarilor, ușor deteriorată.

În camera de hotel a celor doi, care a fost percheziționată, poliția a găsit numeroase articole de lux, despre care au susținut că au fost achiziționate legal, și alte articole cu etichete de preț, precum și 2.830 de euro în numerar.

Cei doi au fost judecați pentru furt agravat la Tribunalului Judiciar din Grasse. Potrivit judecătorului, furtul a fost făcut cu premeditare, însă femeia a negat.

„Nu știu de ce am făcut asta, nu am intrat cu intenția să fur și nu pot explica gestul. Mă simțeam pierdută”, a declarat ea în fața judecătorilor.

Cei doi au fost condamnați la zece luni de închisoare, respectiv 12 luni, cu arest la domiciliu și monitorizare electronică, acesștia având domiciliul în Toulouse, și o amendă de 5.000 de euro fiecare. În plus, le-a fost interzis să intre timp de cinci ani în departamentul Alpes-Maritimes, regiunea franceză în care se află orașele Cannes și Nisa.

Editor : A.P.

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