Chestionare cu tentă sexuală pentru elevii din clasa a VIII-a, într-o școală din Constanța. Mama unuia dintre elevi a făcut publică situația, după ce a aflat cu stupoare că fiul ei a fost obligat să răspundă unui set de întrebări legate de viața privată. "Cum te identifici? 1. Băiat; 2. Fată; 3. Altele" a fost doar una dintre ele. Contactat de jurnaliștii de la Replica Online, șeful IȘJ Constanța spune că nu știa de situație.

Chestionarul cu 54 de întrebări, contestat de părinți, le-a fost dat elevilor de la Școala nr. 38 din Constanța pe 23 mai 2023, la finalul testării TIMMS - o evaluare la nivel european, care măsoară nivelul elevilor claselor a IV-a și a VIII-a la matematică și stiință. Părinții au aflat de la copiii lor că, înainte de a ieși din clase, adolescenții au fost obligați să completeze un al doilea chestionar, cu răspunsuri la întrebări de tipul:

Cum te identifici? / 1. Băiat; 2. Fată; 3. Altele

Ai camera ta?

Părinții tăi locuiesc în România?

Ai mașină de spălat vase, rufe?

Ce studii au părinții tăi?

"După ce am sunat-o pe doamna dirigintă să obțin mai multe informații, referitoare la acel chestionar, aceasta a spus că nu știe despre chestionar, ca apoi să revină și să spună că a luat legătura cu administratorul de test, confirmând existența acestuia, dar calmându-mă că aceste chestionare sunt nenominale. Totuși, copiii au primit un cod unic de acces și parolă, ceea ce înseamnă că aceste teste sunt nominale", a declarat Irina Rotariu, mama elevului de clasa a VIII-a, pentru sursa citată.

Părintele consideră că prin acest chestionar ar fi fost încălcată viața privată și de familie a elevilor.

"Consider că cele menționate încalcă foarte grav articolul 7 din Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene, adică respectarea vieții private și de familie, precum și articolul 8 privind protecția datelor cu caracter personal, cât și art 205 ” lipsirea de libertate în mod ilegal” legea 286/ 2009 din Codul Penal, deoarece copiilor li s-a spus să rămână în bănci pentru completarea unui chestionar neanunțat pentru care nu s-a obținut acordul verbal sau scris al părinților. Consider privare de libertate această atitudine pe care a avut-o administratorul de test. La toate cele menționate am dovezi scrise cât și o filmare”, susține Irina Rotariu.

Contactat de jurnaliștii de la Replica Online, șeful IȘJ Constanța, Sorin Mihai, spune că instituția pe care o conduce nu are nicio legătură cu testarea și nici cu chestionarul contestat de părinți.

"TIMMS sunt organizate de cei de la PISA, noi nu avem varianta lor pe hârtie, nu știu cum arată sau la ce anume se referă, sau ce a fost formulat acolo. Totul este pe parolă și fiecare elev se loghează. Ei au luat legătura direct cu unitățile de învățământ, testele sunt pe niște dispozitive electronic. Din ceea ce știu, testele se administrează la nivel european, și la noi sunt doar traduse. Eu nu am văzut aceste teste, așa că nu pot să comentez. Nu știu procedura, noi nu avem nici un rol în acest sens. Nu știu dacă au fost asemenea întrebări, cum spune acel părinte. Noi nu avem acces la acele teste, platforma este închisă, de aceea nu pot să comentez", a declarat Sorin Mihai, inspectorul școlar general IȘJ Constanța, pentru sursa citată.

Nu ar fi prima dată când elevii ar primi teste nepotrivite la clasă, susține mama elevului de clasa a VIII-a. Recent, o testare la Biologie despre "Rolul sexelor" a stârnit revolta în rândul părinților. Elevul trebuia să citească propozițiile și să-și spună părerea pe o scară de la 1 la 5, unde 1. era 'total de acord', iar 5. 'total dezacord':

Bărbații necăsătoriți nu sunt normali.

Bărbații care stau acasă, iar soțiile lor lucrează sunt anormali.

Majoritatea bărbaților vor să se căsătorească cu virgine.

