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Video O mașină a fost cuprinsă de flăcări în nordul Bucureștiului

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O mașină a fost cuprinsă de flăcări în nordul Bucureștiului
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O mașină a fost cuprinsă de flăcări vineri seară în nordul Bucureștiului, în pasajul Băneasa. În doar câteva minute, mașina a ars complet, apoi a urmat o explozie. Șoferul și cei doi pasageri au reușit să iasă la timp din mașina cuprinsă de flăcări. Circulația prin pasaj a fost oprită, iar pe sensul spre Ploiești s-au format coloane de mașini, traficul fiind îngreunat timp de câteva ore.

Mașina a ars complet în doar câteva minute. Atât șoferul, cât și cei doi pasageri au reușit să iasă la timp înainte ca autovehiculul să fie cuprins de flăcări.

Incendiul a avut loc în zona Băneasa, spre direcția Casa Presei, o zonă destul de circulată a Capitalei. Pompierii au reușit să stingă focul la timp, înainte ca flăcările să se extindă la alte mașini aflate în trafic.

Traficul în zona respectivă a fost îngreunat și oprit complet pe sensul pe care a ars mașina.

Deocamdată nu se știe cauza exactă a incendiului. 

Editor : A.P.

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