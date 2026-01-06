Live TV

Video O mașină cu 4 copii și 2 adulți s-a răsturnat în albia râului Bistriţa. Intervenție în forță pentu salvarea victimelor

Data publicării:
masina
O mașină cu 4 copii și 2 adulți s-a răsturnat în albia râului Bistriţa. Foto: Captură video

O mașină în care se aflau doi adulţi şi patru copii s-a răsturnat în albia râului Bistriţa, au anunţat, marţi, reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava.

Potrivit acestora, accidentul s-a produs în municipiul Vatra Dornei, cele şase persoane fiind preluate de ambulanţe şi transportate la spital.

"La faţa locului, au fost alocate două autospeciale cu accesorii pentru descarcerare şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean, resursele medicale fiind suplimentate cu alte cinci echipaje SMURD şi SAJ. În sprijin, au intervenit şi două echipaje de jandarmi, cu două autospeciale. Pompierii militari, sprijiniţi de jandarmi, au intervenit şi au evacuat din maşină doi adulţi şi patru copii", au precizat oficialii ISU.

Toate persoanele implicate în accident sunt conştiente şi cooperante, susţin pompierii din Suceava.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
coada de masini pe autostrada
1
Coloană de maşini pe cinci kilometri, pe autostrada A1, la nodul rutier din localitatea...
protestatari in iran
2
Pe fondul protestelor, guvernul iranian a anunţat că fiecare cetăţean va primi timp de...
oameni care se bucura in venezuela
3
Cinci ţări din America Latină, plus Spania, resping „orice tentativă de control” asupra...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin, Russia, Russian Federation - 07 May 2025
4
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va...
polar bear mama
5
Un fenomen rar în Arctica îi uimește pe cercetători: O ursoaică polară a adoptat un pui
Rădoi i-a trimis un mesaj de 3 cuvinte lui Becali, după ce a primit "100 de telefoane" de la patronul FCSB-ului
Digi Sport
Rădoi i-a trimis un mesaj de 3 cuvinte lui Becali, după ce a primit "100 de telefoane" de la patronul FCSB-ului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
accident politist
Un polițist din Mehedinți a rămas fără permis, după ce s-a urcat băut la volan și a fost implicat într-un accident rutier
Accident auto Japonia
Coliziune în lanț în Japonia după ce frunze de ceai au zburat dintr-un camion
Bandă a poliției cu mesajul nu treceți montată la locul unui accident din București pe 13 iulie 2018.
Accident pe DN15, în Neamţ. Un copil de 8 ani a fost lovit de o maşină condusă de un cetăţean ucrainean cu permis fals
politia masina noaptea 2
Accident grav în Dolj: Doi bărbaţi au murit după ce maşina în care se aflau a fost lovită de un camion
masina-de-politie-in-urmarire
O mașină de poliție aflată în misiune în Constanța s-a ciocnit cu un alt vehicul. Doi agenți și celălalt șofer, duși la spital
Recomandările redacţiei
Delcy rodriguez si maria machado, colaj
De ce a ales-o Trump pe vicepreședinta lui Maduro să preia puterea și...
fregatele evertsen si regina maria una langa alt
Comisia Europeană susţine crearea unui hub de securitate la Marea...
donald trump
Trump anunță tripleta care va coordona tranziția în Venezuela. El...
soldați și rachete în ucraina
Aproape 70% dintre români cred că o pace în Ucraina ar trebui semnată...
Ultimele știri
Jandarmeria: imaginile cu jandarmi care pun gresie sunt făcute cu AI. Sindicatul care a postat fotografia anunțase că e „reconstituire”
Nestle retrage de pe piața din Europa mai multe loturi de lapte praf pentru sugari din cauza posibilei prezențe a unei toxine
Pericol de inundații. Hidrologii au emis cod galben de viituri pe râuri din șase judeţe
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O solistă celebră dezvăluie diagnosticul grav al gemenelor ei de 8 luni. Ar putea rămâne cu dizabilități...
Cancan
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9.500 de euro. Terenul are 600 de...
Fanatik.ro
Oțelul Galați și-a vândut atacantul în Polonia. Sumă de transfer surprinzătoare. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Gigi Becali a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Mirel Rădoi: „S-a întâlnit MM cu el”
Adevărul
Topul celor mai geroase ierni din România
Playtech
Ce amendă riști în Grecia în 2026 dacă folosești greșit luminile de avarie. Ce prevede legea și ce trebuie să...
Digi FM
Cine este Cilia Flores, soţia lui Maduro şi „prima combatantă” a socialismului venezuelean. Sunt căsătoriți...
Digi Sport
Transformarea totală a lui Gică Hagi. Ianis: "Nu l-am văzut niciodată așa"
Pro FM
Britney Spears, moment viral pe Instagram. La un pas de un accident vestimentar în timp ce dansa îmbrăcată...
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Ce angajați se caută în 2026. Competențele care fac diferența pe piața muncii
Newsweek
Bolojan și ministrul muncii nu cad de acord pe o modificare în legea pensiilor. „Afectează mulți românii”
Digi FM
Manuela Hărăbor, revoltată după ce a aflat câte mii de lei are de plătit impozit în 2026 pentru un...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...