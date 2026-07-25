Video O navă lovită lângă Odesa a ajuns în Portul Constanța. Imagini cu pagubele suferite în urma atacului Data actualizării: 25.07.2026 21:23 Data publicării: 25.07.2026 18:52 O navă ucraineană lovită lângă Odessa a ajuns în Portul Constanța. Foto: Captură video Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google O navă care a fost lovită acum câteva zile și a ajuns în portul Constanța. Digi24 a obținut imagini cu această navă, care arată pagubele suferite în urma atacului. Este vorba despre o navă sub pavilion Antigua și Barbuda care a fost lovită într-un port ucrainean din apropiere de Odesa, Ucraina.Această navă a ajuns acum în România, în portul Constanța și, așa cum puteți vedea în imagini, avariile sunt foarte vizibile.Nava a fost atacată în data de 18 iulie în apropiere de Odesa. În acel moment la bord se aflau 22 de marinari filipinezi și doi dintre ei au fost răniți.Nava a ajuns sâmbătă în România și, fie va fi reparată aici, fie va merge într-un alt port pentru reparații. UE introduce o nouă sursă de proteine. Microproteina obținută prin fermentație, alternativa la lactate și panificație Incendii de neoprit în Spania. Români evacuați din calea flăcărilor: „Am fugit în 10 minute cu copiii și actele” De ce trebuie să păstrăm ratingul de țară. Economist: În momentul în care ajungi în categoria junk dispari de pe radarul investitorilor Anunțul meteorologilor: ce urmează după valul de furtuni și de când revine canicula. Sunt așteptate 38-40 de grade Două drone doborâte în mai puțin de 24 de ore, „un timp record”. Radu Miruță explică de ce condițiile au fost diferite azi față de ieri Rusia va continua atacurile în apropierea României, spune comandorul (r) Mateiu. „Cel mai important este că dronele au fost doborâte” Ce ar fi putut urmări Rusia prin trimiterea „intenționată” a dronei în spațiul aerian al României. Analiza generalului (r) Dorin Toma „Militarii români fac minuni cu ce au”. Radu Miruță spune că pilotul care a doborât drona a reacționat într-o fracțiune de secundă Primele imagini de la locul în care s-a prăbușit drona doborâtă de un avion F-16, în Buzău Editor : A.P. Etichete: nava atac razboi ucraina Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Reacția rectorului UMF Iaşi, după discursul critic al unei absolvente la ceremonia... 2 Dronă doborâtă în premieră deasupra României: mai multe fragmente au fost recuperate... 3 Cele mai importante beneficii ale mersului pe jos. Câți pași recomandă specialiștii să... 4 Accident între un tren de călători care se îndrepta spre Constanţa şi o autocisternă: 200... 5 Călin, șeful de promoție cu notițe devenite legendă. Povestea tânărului de 10 pe linie...