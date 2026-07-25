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Video O navă ucraineană lovită lângă Odessa a ajuns în Portul Constanța. Imagini cu pagubele suferite în urma atacului

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O navă ucraineană lovită lângă Odessa a ajuns în Portul Constanța. Foto: Captură video
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O navă ucraineană care a fost lovită acum câteva zile și a ajuns în portul Constanța. Digi24 a obținut imagini cu această navă, care arată pagubele suferite în urma atacului.

Este vorba despre o navă sub pavilion Antigua și Barbuda care a fost lovită într-un port ucrainean din apropiere de Odessa, Ucraina.

Această navă a ajuns acum în România, în portul Constanța și, așa cum puteți vedea în imagini, avariile sunt foarte vizibile.

Nava a fost atacată în data de 18 iulie în apropiere de Odessa. În acel moment la bord se aflau 22 de marinari filipinezi și doi dintre ei au fost răniți.

Nava a ajuns sâmbătă în România și, fie va fi reparată aici, fie va merge într-un alt port pentru reparații.

 

Editor : A.P.

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