O parapantă cu motor s-a prăbușit în Bihor. Pilotul și o tânără de 19 ani au murit

O parapantă cu motor s-a prăbușit în Bihor.

Două persoane au murit duminică seară, după prăbuşirea unei parapante cu motor la Olosig, în judeţul Bihor. Cele două victime sunt pilotul, în vârstă de 52 de ani, și pasagera în vârstă de 19 ani.

În jurul orei 18:55, ISU Bihor a fost sesizat cu privire la faptul că o parapantă cu motor, în care se aflau două persoane, s-a prăbuşit pe un câmp de pe raza localităţii Olosig, scrie News.ro.

Pentru salvarea victimelor, la faţa locului au fost mobilizate de urgenţă două echipaje de pompieri din cadrul Staţiei Săcueni, cu o autospecială de intervenţie şi ambulanţa SMURD a subunităţii, echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea şi un echipaj al SAJ.

La sosirea forţelor de intervenţie, cele două victime, pilotul în vârstă de 52 de ani, şi pasagera în vârstă de 19 ani, se aflau în afara parapantei, ambele în stop cardio-respirator.

Echipajele SMURD şi SAJ au efectuat manevre de resuscitare, însă a fost declarat decesul atât în cazul bărbatului, cât şi în cazul tinerei.

Editor : A.P.

