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O primărie din Buzău renunţă la iluminatul public din cauza problemelor financiare

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Illuminated street light
Iluminat stradal. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
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Locuitorii comunei Vintilă Vodă vor rămâne, începând de miercuri, fără iluminat public, după ce administraţia locală a decis suspendarea acestui serviciu pe fondul problemelor financiare cu care se confruntă bugetul comunei. Zona este frecventată de urşi, iar absenţa iluminatului public va spori nesiguranţa.

Anunţul a fost făcut pe pagina de Facebook a Primăriei Vintilă Vodă unde se precizează că măsura este determinată atât de dificultăţile financiare ale bugetului local, cât şi de contextul economic existent la nivel naţional.

Potrivit administraţiei locale, oprirea iluminatului public reprezintă o soluţie de reducere a cheltuielilor, necesară pentru ca instituţia să poată asigura funcţionarea celorlalte servicii publice considerate esenţiale şi să menţină echilibrul bugetar.

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Reprezentanţii Primăriei subliniază că decizia nu a fost luată cu uşurinţă şi dau asigurări că iluminatul public va fi repus în funcţiune imediat ce situaţia financiară a comunei se va îmbunătăţi şi vor exista resursele necesare pentru acoperirea costurilor.

„Această decizie nu a fost luată cu uşurinţă, însă este necesară pentru a putea asigura funcţionarea celorlalte servicii publice esenţiale şi pentru a menţine echilibrul bugetului local”, se arată în mesajul transmis de Ion Coman, primarul comunei Vintilă Vodă.

Deocamdată, autorităţile locale nu au precizat un termen estimativ pentru reluarea iluminatului public, măsura urmând să rămână în vigoare până la îmbunătăţirea situaţiei financiare a administraţiei locale.

Situaţia este cu atât mai delicată cu cât comuna Vintilă Vodă este situată în zona înaltă de deal a judeţului Buzău, într-o regiune împădurită în care apariţia urşilor în apropierea gospodăriilor şi pe drumurile din localitate este un fenomen frecvent. Lipsa iluminatului public sporeşte astfel sentimentul de nesiguranţă al localnicilor, mai ales pe timpul nopţii.

Editor : A.P.

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