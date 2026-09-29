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O româncă dată dispărută în Zakynthos, Grecia, a fost găsită moartă într-un câmp cu măslini

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silvia Lungu, o româncă dată dispărută în Zakynthos, Grecia, a fost găsită moartă într-un câmp cu măslini . Foto: ertnews.gr
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O româncă a fost găsită moartă în Grecia. Trupul femeii date dispărute pe 11 septembrie a fost descoperit duminică, 27 septembrie, într-un câmp cu măslini din localitatea Ano Gerakario, din insula Zakynthos, informează ERTNews.

Silvia Lungu, în vârstă de 64 de ani, era cazată singură la un hotel din zona învecinată Alykanas în momentul în care a dispărut.

Corpul neînsuflețit a fost descoperit de un localnic venit să efectueze lucrări agricole, care a alertat imediat poliția.

Conform primelor informații furnizate de poliție, a fost exclusă ipoteza unei crime.

Zona în care a fost găsit trupul neînsuflețit al femeii se află la o distanță de aproximativ 3 kilometri de locul în care a fost văzută ultima dată pe o cameră de supraveghere, în centrul localității Alykanas.

silvia lungu
Silvia Lungu, o româncă dată dispărută în Zakynthos, Grecia, a fost găsită moartă într-un câmp cu măslini . Foto: ertnews.gr

De la momentul dispariției femeii de 64 de ani la Secția de Poliție din Alykes, au fost desfășurate operațiuni ample de căutare în întreaga zonă Alykanas. La acestea au participat agenți de la Protecția Civilă din cadrul Unității Regionale Zakynthos — inclusiv cu drone —, poliția și pompierii, beneficiind totodată de sprijinul unor echipaje EMAK însoțite de un câine utilitar special antrenat, bărci pneumatice și scafandri, întrucât în zona respectivă se află un râu.

Trupul femeii va fi transportat la Patras pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cauzelor exacte ale decesului.

Editor : A.P.

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