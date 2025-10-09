O șoferiță a intrat cu mașina în vitrina unui magazin de haine, după ce a încurcat pedalele Data publicării: 09.10.2025 23:36 O șoferiță a intrat cu mașina în vitrina unui magazin de haine, după ce a încurcat pedalele O șoferiță a intrat cu mașina direct în vitrina unui magazin de haine, în timp ce încerca să iasă din parcarea unui centru comercial din Brăila. Austeritate în penitenciare. Peste 200 de polițiști protestează la Craiova. ANP: Centrul de detenție nu se desființează Român arestat în Spania pentru tâlhărirea unei bătrâne de 80 de ani, eliberat după două zile. Vecinii sunt revoltați: „Ne este frică” Consilier prezidențial, atac la PSD: Mai mult încurcă guvernarea decât o ajută. Ce spune despre o alianță a social-democraților cu AUR Degustător de înghețată sau turist în hoteluri de lux: Există meserii de vis și angajați plătiți pentru a-și satisface plăcerile A fost publicat proiectul autostrăzii Brașov-Făgăraș. Când ar putea începe lucrările Ce au discutat Oana Țoiu și Marco Rubio în SUA. Anunțul ministrului de Externe privind Programul Visa Waiver Ciprian Ciucu: CCR nu poate guverna România la nesfârșit. Ei tind să pice aceste reforme. E foarte multă iresponsabilitate Permis pentru trotinete și biciclete electrice. Un proiect de lege a fost depus în Parlament Nicușor Dan, provocat să-și explice poziția față de legionari. „Ce-i spuneți unei victime a Holocaustului?” Femeia a încurcat vitezele și, în loc să dea înapoi, când a apăsat accelerația a intrat cu viteză prin geam, direct în raionul pentru copii al unui magazin de haine.Din fericire, în acel moment nu se afla nicio persoană în zona vitrinei, așa că după impact au rămas doar pagube materiale.Poliția a testat-o pe femeie și a reieșit că nu consumase alcool. I-au dat totuși amendă și i-au pus în vedere să achite vitrina și hainele distruse. Editor : A.P. Etichete: accident braila Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al... 2 Temperatura optimă în casă toamna: La câte grade recomandă medicii specialiști să setezi... 3 Raed Arafat, după acuzațiile că autoritățile au exagerat prognoza: „Nu putem să ne cerem... 4 Ciclonul Barbara a lovit România. Ministrul Energiei: Peste 20.000 de puncte de consum au... 5 Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei...