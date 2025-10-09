Live TV

O șoferiță a intrat cu mașina în vitrina unui magazin de haine, după ce a încurcat pedalele

accident
O șoferiță a intrat cu mașina direct în vitrina unui magazin de haine, în timp ce încerca să iasă din parcarea unui centru comercial din Brăila.

 

Femeia a încurcat vitezele și, în loc să dea înapoi, când a apăsat accelerația a intrat cu viteză prin geam, direct în raionul pentru copii al unui magazin de haine.

Din fericire, în acel moment nu se afla nicio persoană în zona vitrinei, așa că după impact au rămas doar pagube materiale.

Poliția a testat-o pe femeie și a reieșit că nu consumase alcool. I-au dat totuși amendă și i-au pus în vedere să achite vitrina și hainele distruse.

