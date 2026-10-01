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Video O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că DIICOT va sări în aer, a fost săltată de polițiști și a ajuns la Obregia

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sustinatoare dilie
Sursa foto: Captura video/TikTok
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După ce fostul candidat la prezidențiale a fost arestat pentru 30 de zile pentru că ar fi înșelat cu peste un milion de euro un om de afaceri, rețelele sociale s-au umplut de susținere din partea admiratorilor, dar și cu amenințări față de autorități. Una dintre susținătoare a dat un ultimatum de 24 de ore pentru eliberarea acestuia, în caz contrar „ar fi sărit geamurile de la DIICOT” în aer. Tânăra a fost reținută și a ajuns la spitalul de psihiatrie, Obregia. 

Poliția a transmis: „La data de 30 septembrie 2026, în jurul orei 22.00, polițiști din cadrul Secției 10 au fost sesizați cu privire la faptul că pe o rețea de socializare, o femeie ar amenința cu acte de violență, o instituție.

Astfel, polițiștii Secției 10 Poliție, în urma verificărilor efectuate s-au deplasat la o adresă din Sectorul 5, unde a fost depistată femeia în vârstă de 27 de ani.

Aceasta a fost condusă la sediul secției pentru audieri și pentru clarificarea siutației de fapt.

Cazul a fost preluat de către polițiști din cadrul Secției 24 Poliție.

Întrucât femeia a prezentat un comportament recalcitrant și necooperant, aceasta a fost transportată la spitalul "Alexandru Obregia", pentru îngrijiri de specialitate, unde medicii au dispus internarea sa.

Cercetările sunt continuate de către Secția 24 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

Poliția Capitalei reamintește că faptele săvârșite prin intermediul rețelelor de socializare pot atrage răspunderea penală, atunci când întrunesc elementele constitutive ale unei infracțiuni. Amenințările formulate în mediul online sunt tratate cu aceeași seriozitate ca cele comise în orice alt context, iar orice sesizare privind astfel de fapte este verificată cu celeritate de polițiști”.

Editor : A.R.

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