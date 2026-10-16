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O tânără care a atacat mai multe femei din Constanța a fost reținută: Expertiza psihiatrică a stabilit că avea discernământ

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masina de politie politist
FOTO: Inquam Photos/ George Călin
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Poliţiştii din Constanţa au reţinut o tânără de 20 de ani care a agresat mai multe femei în spaţii publice, iar faptele s-au petrecut între lunile iulie şi octombrie. Ea a fost supusă unei expertize medicale, care a stabilit că aceasta avea discernământ în momentul comiterii faptelor.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat, vineri, că poliţiştii au stabilit în urma investigaţilor că, în perioda iulie – octombrie, o tânără de 20 de ani a agresat fizic cinci femei, pe mai multe străzi din municipiul Constanţa, precum şi în diverse spaţii publice.

„Persoana în cauză figurând cu un istoric medical de specialitate a fost transportată la o unitate medicală pentru evaluări de specialitate, iar, la data de 15 octombrie, a fost supusă unei expertize medico – legale, unde s-a stabilit că avea discernământ la momentul săvârşirii faptelor”, au precizat poliţiştii.

Ea a fost reţinută pentru 24 de ore, pentru comiterea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi distrugere şi va fi prezentată procurorului de caz pentru luarea unei măsuri preventive.

Editor : A.P.

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